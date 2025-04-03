Mert Ramazan Demir Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Sessizliğini Bozdu
Mert Ramazan Demir Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Sessizliğini Bozdu
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, son günlerde art arda yaşananlar ve son olarak meslektaşlarının gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu.
Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a ve ardından TRT dizilerinden ayrılmak zorunda kalan Furkan Andıç, Boran Kuzum gibi isimlere destek mesajları yağarken, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması tepkileri arttırdı. Sürece tepki gösteren Demir, “Vicdanı olan herkes gibi ben de çaresiz hissediyorum” dedi.
İşte detaylar...
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Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, son dönemde yaşanan sarsıcı gelişmelere karşı sessizliğini bozdu.
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İlk kıvılcım Aybüke Pusat’ın sosyal medya hesabından boykota destek verdiği paylaşımıyla çakılmıştı.
Kubilay Aka meslektaşının gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:
Ardından gelen destekler arasında ise Mert Ramazan Demir oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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