Ünlü oyuncu, “Anayasal haklarını kullanarak düşüncelerini dile getiren yüzlerce insanın hukuksuz bir şekilde ailelerinden, işlerinden ve okullarından uzaklaştırılması bu ülkede yaşayan ve vicdanı olan herkes gibi bana da çaresiz ve umutsuz hissettiriyor” dedi.

Politik görüş farkı ne olursa olsun temel haklara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Demir, “Bu güzel ülkede yaşayan her birey kendini eşit, güvende ve özgür hissedene kadar hiçbirimiz iyi olmayacağız” diyerek sözlerini bitirdi.