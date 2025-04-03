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Mert Ramazan Demir Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Sessizliğini Bozdu

Mert Ramazan Demir Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Sessizliğini Bozdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 15:27

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, son günlerde art arda yaşananlar ve son olarak meslektaşlarının gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu.

Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a ve ardından TRT dizilerinden ayrılmak zorunda kalan Furkan Andıç, Boran Kuzum gibi isimlere destek mesajları yağarken, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması tepkileri arttırdı. Sürece tepki gösteren Demir, “Vicdanı olan herkes gibi ben de çaresiz hissediyorum” dedi. 

İşte detaylar...

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Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, son dönemde yaşanan sarsıcı gelişmelere karşı sessizliğini bozdu.

Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, son dönemde yaşanan sarsıcı gelişmelere karşı sessizliğini bozdu.

TRT dizilerinden art arda oyuncu çıkarmaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yapılan gözaltılar gündemi meşgul ederken, Demir de bir açıklamayla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İlk kıvılcım Aybüke Pusat’ın sosyal medya hesabından boykota destek verdiği paylaşımıyla çakılmıştı.

İlk kıvılcım Aybüke Pusat’ın sosyal medya hesabından boykota destek verdiği paylaşımıyla çakılmıştı.

Teşkilat dizisinde rol alan Pusat, paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı. Bunun hemen ardından sevgilisi Furkan Andıç, “Yanındayım Gülüm” mesajı yayınladı. 

Ancak Andıç da TRT Tabii’de yayınlanan Muhbir dizisinden uzaklaştırıldı. Henüz bu şok atlatılamamışken Boran Kuzum’un da Bir Ruh Macerası dizisinden benzer sebeplerle çıkarıldı.

Sosyal medyada oyunculara destek mesajları çığ gibi büyürken, en sert gelişme Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasıyla yaşandı. Şakir Paşa Ailesi dizisinde canlandırdığı Cevat karakteriyle tanınan Üzümoğlu’nun gözaltına alınması sektörde büyük yankı uyandırdı.

Kubilay Aka meslektaşının gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Kubilay Aka meslektaşının gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

'Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.'

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ardından gelen destekler arasında ise Mert Ramazan Demir oldu.

Ardından gelen destekler arasında ise Mert Ramazan Demir oldu.

Ünlü oyuncu, “Anayasal haklarını kullanarak düşüncelerini dile getiren yüzlerce insanın hukuksuz bir şekilde ailelerinden, işlerinden ve okullarından uzaklaştırılması bu ülkede yaşayan ve vicdanı olan herkes gibi bana da çaresiz ve umutsuz hissettiriyor” dedi. 

Politik görüş farkı ne olursa olsun temel haklara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Demir, “Bu güzel ülkede yaşayan her birey kendini eşit, güvende ve özgür hissedene kadar hiçbirimiz iyi olmayacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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