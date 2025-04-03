Boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarıldı. Ardından Şakir Paşa ve Ailesi dizisiyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. Sosyal medyada boykota destek yankıları sürerken oyuncular için meslektaşları da paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve bir önceki gün yayınlanan maçı izleyenlere tepki gösterdi. 'Ne bu bir tek oyuncular mı yine oyuna geliyor?' dedi.

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