Nurgül Yeşilçay Adeta Tek Tek Hesap Sordu: "Ne Bu Bir Tek Oyuncular mı Yine Oyuna Geliyor?"
Nurgül Yeşilçay Adeta Tek Tek Hesap Sordu: "Ne Bu Bir Tek Oyuncular mı Yine Oyuna Geliyor?"
Boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarıldı. Ardından Şakir Paşa ve Ailesi dizisiyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. Sosyal medyada boykota destek yankıları sürerken oyuncular için meslektaşları da paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve bir önceki gün yayınlanan maçı izleyenlere tepki gösterdi. 'Ne bu bir tek oyuncular mı yine oyuna geliyor?' dedi.
İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra sosyal medyada da 2 Nisan için boykot başlatılmıştı.
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Öte yandan sosyal medyada boykota destek paylaşımları devam ediyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve maçı izleyenlere yüklendi.
Yeşilçay, bir önceki paylaşımında da meslektaşlarına desteğini açıklamıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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