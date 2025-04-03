onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nurgül Yeşilçay Adeta Tek Tek Hesap Sordu: "Ne Bu Bir Tek Oyuncular mı Yine Oyuna Geliyor?"

Nurgül Yeşilçay Adeta Tek Tek Hesap Sordu: "Ne Bu Bir Tek Oyuncular mı Yine Oyuna Geliyor?"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 12:03

Boykota destek veren oyuncular Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç TRT ve Tabii’deki projelerden çıkarıldı. Ardından Şakir Paşa ve Ailesi dizisiyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. Sosyal medyada boykota destek yankıları sürerken oyuncular için meslektaşları da paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve bir önceki gün yayınlanan maçı izleyenlere tepki gösterdi. 'Ne bu bir tek oyuncular mı yine oyuna geliyor?' dedi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra sosyal medyada da 2 Nisan için boykot başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra sosyal medyada da 2 Nisan için boykot başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu boykot çağrıları için 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Özellikle ünlü isimlerin boykota destek vermesi ortalığı epey karıştırdı. TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yapınca işinden oldu. Ardından diğer oyuncular Boran Kuzum ve Furkan Andıç da aynı TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. 

Şakir Paşa dizisindeki Cevat karakteri ile yıldızı parlayan Cem Yiğit Üzümoğlu da bu sabah soruşturma kapsamında 16 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre gözaltına alınanlara 'Amacınız neydi?' şeklinde soru soruldu.

Öte yandan sosyal medyada boykota destek paylaşımları devam ediyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve maçı izleyenlere yüklendi.

Öte yandan sosyal medyada boykota destek paylaşımları devam ediyor. Son olarak Nurgül Yeşilçay yapımcılara ve maçı izleyenlere yüklendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yeşilçay önce yapımcılara tepki gösterdi, 'Bir yapımcı da çıkıp oyuncularımın yanındayım falan demiyor.' dedi

Ardından bir önceki gün yayınlanan Fenerbahçe- Galatasaray maçının reytingleri için 'Maç dün 20 reyting alıyor. Ne bu bir tek oyuncular mı yine oyuna geliyor? Yapayalnız olduğumuzu bir kez daha gördüysek dağılalım.' dedi.

Yeşilçay, bir önceki paylaşımında da meslektaşlarına desteğini açıklamıştı.

Yeşilçay, bir önceki paylaşımında da meslektaşlarına desteğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu paylaşımında 'Tüm oyuncu arkadaşlarımın yanındayım. Tek tek yazmak için her dakika gündemi takip etmek gerekiyor! X hesapları kapanabiliyor, heran her şey olabiliyor' ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın