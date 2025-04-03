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Şarkıcı Yavuz Bingöl Boykot Çağrısında Bulunan Özgür Özel'i Yazdığı Mektupla Sorumluluk Almaya Davet Etti!

Şarkıcı Yavuz Bingöl Boykot Çağrısında Bulunan Özgür Özel'i Yazdığı Mektupla Sorumluluk Almaya Davet Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 11:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklanmasının ardından halkı sokağa davet etmiş, ardından boykot çağrısında bulunmuştu. 

Maltepe mitinginde boykot listesini genişlettiğini söyleyen Özel sosyal medyada öne çıkan 2 Nisan tüketimi durdurma boykotuna da destek vermişti. Şarkıcı Yavuz Bingöl Özgür Özel'e yazdığı mektupla boykot çağrısına tepki gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında buşunuştıç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında buşunuştıç

Birçok medya kuruluşu ve markayı, restoran ve kafeleri kapsayan boykot listedi Maltepe mitinginde daha da artmış, sosyal medyada kullanıcıları da boykot çağrısında bulunmuştu.

2 Nisan günü tüketimi durdurmaya yönelik bir boykot çağrısı başlarken Özgür Özel de destek vermişti.

Şarkıcı Yavuz Bingöl Özgür Özel'i sorumluluk almaya davet ederken boykot çağrısına da tepki gösterdi.

Şarkıcı Yavuz Bingöl Özgür Özel'i sorumluluk almaya davet ederken boykot çağrısına da tepki gösterdi.

'Sayın Özgür Özel

Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.

Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu.

Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.

Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma...

Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu?

Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum.

Yavuz Bingöl'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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arif ışık

Tamam tamam yarın gel Aybüke’ nin yerine trt de işe başla

Can_Can

canım benim ya.. Erdogana sevgisinden ona soramiyor da başkasına soruyor kutuplaşmanın hesabını

Darkest Darko

Mektup adresini şaşırmış ama biz buna şaşırmadık.