Şarkıcı Yavuz Bingöl Boykot Çağrısında Bulunan Özgür Özel'i Yazdığı Mektupla Sorumluluk Almaya Davet Etti!
Şarkıcı Yavuz Bingöl Boykot Çağrısında Bulunan Özgür Özel'i Yazdığı Mektupla Sorumluluk Almaya Davet Etti!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklanmasının ardından halkı sokağa davet etmiş, ardından boykot çağrısında bulunmuştu.
Maltepe mitinginde boykot listesini genişlettiğini söyleyen Özel sosyal medyada öne çıkan 2 Nisan tüketimi durdurma boykotuna da destek vermişti. Şarkıcı Yavuz Bingöl Özgür Özel'e yazdığı mektupla boykot çağrısına tepki gösterdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında buşunuştıç
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Şarkıcı Yavuz Bingöl Özgür Özel'i sorumluluk almaya davet ederken boykot çağrısına da tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Tamam tamam yarın gel Aybüke’ nin yerine trt de işe başla
canım benim ya.. Erdogana sevgisinden ona soramiyor da başkasına soruyor kutuplaşmanın hesabını
Mektup adresini şaşırmış ama biz buna şaşırmadık.