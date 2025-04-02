Boykot Soruşturmalarına Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki!
Boykot Soruşturmalarına Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan sürecin ardından protesto ve boykot gündemi ülkeyi sarmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilecek iletişim organları ve markaları açıklamasının ardından sosyal medyada 2 Nisan günü tüketimin durdurulması adına çağrıda bulunuldu. Yüzbinlerce insanın paylaştığı boykot gönderileri kısa sürede ünlü isimler tarafından da paylaşılmaya başlandı. Boykot paylaşımlarına dair soruşturma başlatılacağı haberlerinin ardından tepkiler artmıştı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ocak günü yaptığı bir konuşma gündeme yeniden oturdu. Farah Zeynep Abdullah tepkisini videoyu hatırlatarak gösterdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararının izleri ülke genelinde devam ederken halk protesto ve boykot yöntemlerine başvurmuştu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki sözleri gündem oldu.
Gündemdeki çıkışlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski bir konuşmasını hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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