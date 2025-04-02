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Boykot Soruşturmalarına Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki!

Boykot Soruşturmalarına Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geçmişteki Boykot Çağrısıyla Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 08:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan sürecin ardından protesto ve boykot gündemi ülkeyi sarmıştı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilecek iletişim organları ve markaları açıklamasının ardından sosyal medyada 2 Nisan günü tüketimin durdurulması adına çağrıda bulunuldu. Yüzbinlerce insanın paylaştığı boykot gönderileri kısa sürede ünlü isimler tarafından da paylaşılmaya başlandı. Boykot paylaşımlarına dair soruşturma başlatılacağı haberlerinin ardından tepkiler artmıştı. 

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ocak günü yaptığı bir konuşma gündeme yeniden oturdu. Farah Zeynep Abdullah tepkisini videoyu hatırlatarak gösterdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararının izleri ülke genelinde devam ederken halk protesto ve boykot yöntemlerine başvurmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararının izleri ülke genelinde devam ederken halk protesto ve boykot yöntemlerine başvurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı boykot listesine ise vatandaşın katılımı kısa sürede etkili olmuştu. Boykota katılımın artmasının ardından sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak üzere çağrıda bulunulmaya başlanıldı.

Fakat geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı boykot soruşturmaları gündemi karıştırmıştı. Sosyal medyadaki boykot çağrılarına dahil olan olan ünlü isimlerden Aybüke Pusat ise beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki sözleri gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki sözleri gündem oldu.

'Boykot hakkı' paylaşımları gündeme otururken birçok ünlü isim Aybüke Pusat'ın paylaşımına destek vermeye başlamıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan boykot çağrılarını 'CHP Genel Başkanı yaptığı sorumsuz boykot çağrılarıyla, isim vererek yerli ve milli markaları tehdit ediyor, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor' ifadeleriyle eleştirmesinin ardından Farah Zeynep Abdullah konuya dahil oldu.

Gündemdeki çıkışlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski bir konuşmasını hatırlattı.

Gündemdeki çıkışlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski bir konuşmasını hatırlattı.

6 Ocak günü yaptığı bir konuşmada halkı protestoya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır.' sözlerini paylaşan Farah Zeynep Abdullah 'Konuş reisim konuş' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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