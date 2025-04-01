Boykot Paylaşımı Nedeniyle Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Olan Ünlüler
Boykot Paylaşımı Nedeniyle Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Olan Ünlüler
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, ülke genelindeki 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapmıştı. Gazeteci Cem Küçük’ün hedef göstererek TRT Genel Müdürü’ne Teşkilat dizisinden ayrılması için şikayet etmesinin ardından sosyal medyada da Aybüke Pusat’a tepki gösterenler oldu. Pusat'a yapılan linçleme girişimi karşısında ünlü isimlerden destek paylaşımları gecikmedi.
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Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle bir anda hedef haline geldi.
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Farah Zeynep Abdullah
Hayal Köseoğlu
Gülben Ergen
Barış Atay
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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