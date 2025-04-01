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Boykot Paylaşımı Nedeniyle Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Olan Ünlüler

Boykot Paylaşımı Nedeniyle Linçlenen Aybüke Pusat'a Destek Olan Ünlüler

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 22:06 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:31

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, ülke genelindeki 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapmıştı. Gazeteci Cem Küçük’ün hedef göstererek TRT Genel Müdürü’ne Teşkilat dizisinden ayrılması için şikayet etmesinin ardından sosyal medyada da Aybüke Pusat’a tepki gösterenler oldu. Pusat'a yapılan linçleme girişimi karşısında ünlü isimlerden destek paylaşımları gecikmedi.

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Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle bir anda hedef haline geldi.

Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle bir anda hedef haline geldi.

TRT 1 dizisinde rol aldığı için Cem Küçük tarafından hedef gösterilen Pusat, TRT Genel Müdürü'ne kadar şikayet edildi. Cem Küçük'ün başlattığı linç girişimine pek çok isim katılırken Pusat, Instagram hesabındaki paylaşımı sildi. 

Aybüke Pusat'a gelen tepkiler sonrasında ünlü isimler, genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Öncesinde olayın detaylarını okuyabilirsiniz:

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah
twitter.com

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

Gülben Ergen

Gülben Ergen
twitter.com

Barış Atay

Barış Atay
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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