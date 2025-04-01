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Teşkilat'ın Başrolü Aybüket Pusat'ın Boykot Paylaşımına Cem Küçük'ten Tepki Geldi

Teşkilat'ın Başrolü Aybüket Pusat'ın Boykot Paylaşımına Cem Küçük'ten Tepki Geldi

TRT Teşkilat Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 18:19 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 18:38

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke genelinde boykot çağrısında bulunmuştu. Pek çok ünlü isim gibi TRT1'de yayınlanan Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat da bu boykota destek paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşımı gören gazeteci Cem Küçük, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı etiketleyerek genç oyuncuyu şikayet etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanması karşısında ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanması karşısında ülke genelinde protestolar başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesine milyonlarca isim destek verirken ayrıca 2 Nisan Çarşamba günü, ülke genelinde tüketimin durdurulması için çağrıda bulunuldu. 

Söz konusu çağrıya pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek verip kendi kitlelerine bu çağrıyı ulaştırırken bunlardan biri de genç oyuncu Aybüke Pusat oldu. Şu an TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olan Pusat, Instagram hesabından '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' paylaşımı yaptı.

Aybüke Pusat'ın paylaşımını gören gazeteci Cem Küçük, hemen harekete geçti.

Aybüke Pusat'ın paylaşımını gören gazeteci Cem Küçük, hemen harekete geçti.

Pusat'ın paylaşımına TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı etiketleyen Cem Küçük, 'O zaman Teşkilat dizisinden ayrılsın.' yazarak genç oyuncuyu resmen şikayet etti.

İşte Cem Küçük'ün o paylaşımı:

İşte Cem Küçük'ün o paylaşımı:

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından Aybüke Pusat, boykot paylaşımını kaldırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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