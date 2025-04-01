Teşkilat'ın Başrolü Aybüket Pusat'ın Boykot Paylaşımına Cem Küçük'ten Tepki Geldi
Teşkilat'ın Başrolü Aybüket Pusat'ın Boykot Paylaşımına Cem Küçük'ten Tepki Geldi
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke genelinde boykot çağrısında bulunmuştu. Pek çok ünlü isim gibi TRT1'de yayınlanan Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat da bu boykota destek paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşımı gören gazeteci Cem Küçük, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'yı etiketleyerek genç oyuncuyu şikayet etti.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanması karşısında ülke genelinde protestolar başlamıştı.
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Aybüke Pusat'ın paylaşımını gören gazeteci Cem Küçük, hemen harekete geçti.
İşte Cem Küçük'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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