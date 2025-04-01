Boykot Edilen Stand-Up'çı Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinin Sahibi Emre Kınay'dan Açıklama Geldi
Boykot Edilen Stand-Up'çı Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinin Sahibi Emre Kınay'dan Açıklama Geldi
Ekrem İmamoğlu sürecindeki tepkisizliği ve sessizliği sebebiyle bir hafta içerisinde binlerce takipçi kaybeden ve boykot edilmesine karar verilen komedyen Gökhan Ünver'in birçok gösterisi iptal edilmişti.
Emre Kınay'ın kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro'da da hem nisan hem mayıs aylarında birden çok gösterisi planlanan Gökhan Ünver hakkında Emre Kınay'dan açıklama geldi.
Kınay, Ünver'in mayıs ayındaki tüm gösterilerinin iptal edildiğini duyururken, nisan ayını biletler tükendiği için iptal edemediğini açıkladı.
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Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu sürecine tek bir yorumda bulunmayıp, herhangi bir tepki göstermediği için takipçilerinin büyük tepkisini çekmişti.
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Birçok ünlü isim sahne ve gösterilerini ertelerken Gökhan Ünver'in gösteri tarihlerini maille birçok kişiye iletmesi de tuzu biberi olmuştu.
Bu sırada tüm gözler de Emre Kınay'a çevrilmişti. Gökhan Ünver'in Emre Kınay'ın kurucusu olduğu Duru Tiyatro'daki gösterilerinin akıbeti merak ediliyordu.
Geçtiğimiz dakikalarda Emre Kınay ve Duru Tiyatro'dan resmi açıklama geldi. Gökhan Ünver'in Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan gösterileri iptal edildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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