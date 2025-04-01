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Boykot Edilen Stand-Up'çı Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinin Sahibi Emre Kınay'dan Açıklama Geldi

Boykot Edilen Stand-Up'çı Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinin Sahibi Emre Kınay'dan Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 16:57

Ekrem İmamoğlu sürecindeki tepkisizliği ve sessizliği sebebiyle bir hafta içerisinde binlerce takipçi kaybeden ve boykot edilmesine karar verilen komedyen Gökhan Ünver'in birçok gösterisi iptal edilmişti. 

Emre Kınay'ın kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro'da da hem nisan hem mayıs aylarında birden çok gösterisi planlanan Gökhan Ünver hakkında Emre Kınay'dan açıklama geldi. 

Kınay, Ünver'in mayıs ayındaki tüm gösterilerinin iptal edildiğini duyururken, nisan ayını biletler tükendiği için iptal edemediğini açıkladı.

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Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu sürecine tek bir yorumda bulunmayıp, herhangi bir tepki göstermediği için takipçilerinin büyük tepkisini çekmişti.

Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu sürecine tek bir yorumda bulunmayıp, herhangi bir tepki göstermediği için takipçilerinin büyük tepkisini çekmişti.

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği, 18 Mart'ta diploma iptaliyle başlayıp 19 Mart'ta gözaltıyla devam eden ve 23 Mart'ta da tutuklanmayla sonuçlanan Ekrem İmamoğlu sürecinde sessizliğe gömülmeyi tercih eden Gökhan Ünver bir hafta içerisinde 250 bine yakın takipçi kaybetmişti. 

Bir de üstüne takipçi kaybını tiye aldığı bir 'bayram paylaşımı' yapınca zaten yüksek olan tepki iyice arşa çıkmıştı. Kendisini bugüne dek takip eden herkesle resmen dalga geçtiği düşünülen Gökhan Ünver, sosyal medyada şu süreçte en çok linçlenen isimlerden biri oldu.

Birçok ünlü isim sahne ve gösterilerini ertelerken Gökhan Ünver'in gösteri tarihlerini maille birçok kişiye iletmesi de tuzu biberi olmuştu.

Birçok ünlü isim sahne ve gösterilerini ertelerken Gökhan Ünver'in gösteri tarihlerini maille birçok kişiye iletmesi de tuzu biberi olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerce, Avcılar Belediyesi'nin 2-6 Nisan arasındaki şenliğinde sahne alması beklenen Gökhan Ünver'in boykot sebebiyle gösterisinin iptal edildiği bilgisi belediyenin bizzat kendisinden gelmişti. 

Hemen ardından Bodrum Belediyesi, Herodot Kültür Merkezi'ndeki gösterisini, Küçükçekmece Belediyesi ise Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan gösterisini iptal ettiğini duyurmuştu.

Bu sırada tüm gözler de Emre Kınay'a çevrilmişti. Gökhan Ünver'in Emre Kınay'ın kurucusu olduğu Duru Tiyatro'daki gösterilerinin akıbeti merak ediliyordu.

Bu sırada tüm gözler de Emre Kınay'a çevrilmişti. Gökhan Ünver'in Emre Kınay'ın kurucusu olduğu Duru Tiyatro'daki gösterilerinin akıbeti merak ediliyordu.

Nisan ve Mayıs aylarında birçok kez Gökhan Ünver'in Duru Tiyatro'da sahne alacağının duyurulması üzerine sosyal medya kullanıcıları Duru Tiyatro'yu da boykot etmeye başlamıştı. Tiyatrosuna gösterilen tepkinin farkına varan oyuncu Emre Kınay, ivedilikle faaliyete geçileceğini duyurmuş, konuya dair yorumunu açıkladığı bir de paylaşımda bulunmuştu.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Emre Kınay ve Duru Tiyatro'dan resmi açıklama geldi. Gökhan Ünver'in Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan gösterileri iptal edildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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