Boykot Edilen Stand-Up'çı Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinin Sahibi Emre Kınay'dan Açıklama Geldi

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği, 18 Mart'ta diploma iptaliyle başlayıp 19 Mart'ta gözaltıyla devam eden ve 23 Mart'ta da tutuklanmayla sonuçlanan Ekrem İmamoğlu sürecinde sessizliğe gömülmeyi tercih eden Gökhan Ünver bir hafta içerisinde 250 bine yakın takipçi kaybetmişti.

Bir de üstüne takipçi kaybını tiye aldığı bir 'bayram paylaşımı' yapınca zaten yüksek olan tepki iyice arşa çıkmıştı. Kendisini bugüne dek takip eden herkesle resmen dalga geçtiği düşünülen Gökhan Ünver, sosyal medyada şu süreçte en çok linçlenen isimlerden biri oldu.