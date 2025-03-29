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RTÜK Yayın Yasaklarına Tepki Gösteren Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirleri Tepesine Çıktı

RTÜK Yayın Yasaklarına Tepki Gösteren Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirleri Tepesine Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 23:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine protesto ve eylemleri yayınlayan kanallara ceza kesen RTÜK'e bir tepki de Defne Samyeli'den geldi. 

RTÜK ismini açıkça vurgulamayan Samyeli'nin sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından anlaşılmayınca, bir de üstüne eleştirilince eski haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Samyeli öfkesine hakim olmadı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hız kesmeden devam ederken RTÜK televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hız kesmeden devam ederken RTÜK televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in RTÜK'e uyarıda ve vatandaşlara boykot çağrısında bulunmasının ardından RTÜK tarafından açıklandığı üzere, Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verilirken; Halk TV'ye idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye de idari para cezası verilmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir dönemin en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, geçtiğimiz saatlerde X hesabından RTÜK'ün yayın yasaklarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Bir dönemin en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, geçtiğimiz saatlerde X hesabından RTÜK'ün yayın yasaklarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.
x.com

'Dünyanın her yerinde bu, birinci sayfa haberidir. TV’de ilk haberdir' ifadelerini kullanan Defne Samyeli, 'İŞİNİ YAPMAYAN, YAPAMAYAN, YAPMAYI GÖZE ALAMAYAN basını boykot etmek, basın özgürlüğüne saldırı.. Ama basını cezayla, tehditle, korkutarak İŞİNİ YAPAMAZ HALE GETİRMEK basın özgürlüğüne saldırı değil, öyle mi?' çıkışında bulundu.

Samyeli, RTÜK vurgusu yapmadığı için mesajını anlayamayan sosyal medya kullanıcıları oldu.

Samyeli, RTÜK vurgusu yapmadığı için mesajını anlayamayan sosyal medya kullanıcıları oldu.

İlk kullanıcıya sakin kalıp 'Hey allahım' diyerek cevap veren Defne Samyeli, bir başka kullanıcının da aynı soruyu yönelttiğini görünce sinirlerine hakim olamadı.

"Ucu açık cümleler. Ne şiş yansın ne kebap misali" diyerek kendisini eleştiren kullanıcıya öfke kusan Defne Samyeli;

"Ucu açık cümleler. Ne şiş yansın ne kebap misali" diyerek kendisini eleştiren kullanıcıya öfke kusan Defne Samyeli;

'Okuduğunu anlamıyor musunuz? Yoksa sabrımı sınamaya mı çalışıyorsunuz? Siz de bir şaka olabilir misiniz?' dedi. Bunun üzerine ortamı yumuşatmaya karar veren kullanıcının ılıman mesajı geldiğindeyse siniri hala devam ediyordu. 

Defne Samyeli, 'RTÜK başkanının açıklamasını alıntılamışım. Adını yazmışım. Sizse ucu açık şiş kebap demişsiniz. Bu kadar anlaşılamamak ürkütücü gerçekten, kim için ne yazalım 'Ali topu at' mı? Herhalde bu algı ve dikkat seviyesine güvendikleri için bu açıklamaları yapabiliyorlar' diyerek tepki gösterdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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