RTÜK Yayın Yasaklarına Tepki Gösteren Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirleri Tepesine Çıktı
RTÜK Yayın Yasaklarına Tepki Gösteren Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirleri Tepesine Çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine protesto ve eylemleri yayınlayan kanallara ceza kesen RTÜK'e bir tepki de Defne Samyeli'den geldi.
RTÜK ismini açıkça vurgulamayan Samyeli'nin sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından anlaşılmayınca, bir de üstüne eleştirilince eski haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Samyeli öfkesine hakim olmadı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hız kesmeden devam ederken RTÜK televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunmuştu.
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Bir dönemin en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, geçtiğimiz saatlerde X hesabından RTÜK'ün yayın yasaklarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.
Samyeli, RTÜK vurgusu yapmadığı için mesajını anlayamayan sosyal medya kullanıcıları oldu.
"Ucu açık cümleler. Ne şiş yansın ne kebap misali" diyerek kendisini eleştiren kullanıcıya öfke kusan Defne Samyeli;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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