RTÜK Yayın Yasaklarına Tepki Gösteren Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirleri Tepesine Çıktı

'Okuduğunu anlamıyor musunuz? Yoksa sabrımı sınamaya mı çalışıyorsunuz? Siz de bir şaka olabilir misiniz?' dedi. Bunun üzerine ortamı yumuşatmaya karar veren kullanıcının ılıman mesajı geldiğindeyse siniri hala devam ediyordu.

Defne Samyeli, 'RTÜK başkanının açıklamasını alıntılamışım. Adını yazmışım. Sizse ucu açık şiş kebap demişsiniz. Bu kadar anlaşılamamak ürkütücü gerçekten, kim için ne yazalım 'Ali topu at' mı? Herhalde bu algı ve dikkat seviyesine güvendikleri için bu açıklamaları yapabiliyorlar' diyerek tepki gösterdi.