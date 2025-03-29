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İmamoğlu Sürecindeki Paylaşımları Yetersiz Bulunan Kıvanç Tatlıtuğ Bayramı Kutlamayacağını Söyledi

İmamoğlu Sürecindeki Paylaşımları Yetersiz Bulunan Kıvanç Tatlıtuğ Bayramı Kutlamayacağını Söyledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 20:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim tepkisini net bir şekilde ortaya koyarken, kimileri sessiz kalmış, kimilerinin tepkisi linçlenmiş, kimilerinin de tepkisi yetersiz bulunmuştu. 

Tutuklanma sürecinden bu yana yaşananlara tepki gösteren fakat gösterdiği tepki yetersiz ve sönük bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz dakikalarda bayramı kutlamayacağını açıkladı.

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18 Mart'ta diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

18 Mart'ta diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

Tutuklanma kararına günlerdir tepki ve protestolar bir an olsun dinmezken, geçtiğimiz saatlerde Maltepe'de 2.2 milyon vatandaşın katılım sağladığı rekor bir eyleme imza atıldı. 

Eylemlere katıldığı için gözaltına binlerce insan alınırken, birçok gencecik vatandaşımız da tutuklanmıştı. Sürecin başından bu yana birçok ünlü isim yaşananlara tepki gösterdi. Kimileri mitinglere katılırken, kimileri sandık başında poz paylaştı, kimileri her gün yeni bir hikaye paylaşırken, kimileri de sessizliğe büründü. 

Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı ikiye bölen, büyük bir çoğunluk tarafından da tepkisi 'yetersiz ve sönük' bulunan isimlerden olmuştu.

Kaçıranlar için şimdiye dek Tatlıtuğ'un yaptığı iki paylaşımdan ve gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer kendi cümleleriyle bir serzenişte bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer kendi cümleleriyle bir serzenişte bulundu.

Ramazan bayramını kutlamayacağını vurgulayan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Anasının babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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