İmamoğlu Sürecindeki Paylaşımları Yetersiz Bulunan Kıvanç Tatlıtuğ Bayramı Kutlamayacağını Söyledi
İmamoğlu Sürecindeki Paylaşımları Yetersiz Bulunan Kıvanç Tatlıtuğ Bayramı Kutlamayacağını Söyledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim tepkisini net bir şekilde ortaya koyarken, kimileri sessiz kalmış, kimilerinin tepkisi linçlenmiş, kimilerinin de tepkisi yetersiz bulunmuştu.
Tutuklanma sürecinden bu yana yaşananlara tepki gösteren fakat gösterdiği tepki yetersiz ve sönük bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz dakikalarda bayramı kutlamayacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Mart'ta diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer kendi cümleleriyle bir serzenişte bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın