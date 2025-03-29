İmamoğlu Sürecindeki Paylaşımları Yetersiz Bulunan Kıvanç Tatlıtuğ Bayramı Kutlamayacağını Söyledi

Tutuklanma kararına günlerdir tepki ve protestolar bir an olsun dinmezken, geçtiğimiz saatlerde Maltepe'de 2.2 milyon vatandaşın katılım sağladığı rekor bir eyleme imza atıldı.

Eylemlere katıldığı için gözaltına binlerce insan alınırken, birçok gencecik vatandaşımız da tutuklanmıştı. Sürecin başından bu yana birçok ünlü isim yaşananlara tepki gösterdi. Kimileri mitinglere katılırken, kimileri sandık başında poz paylaştı, kimileri her gün yeni bir hikaye paylaşırken, kimileri de sessizliğe büründü.

Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı ikiye bölen, büyük bir çoğunluk tarafından da tepkisi 'yetersiz ve sönük' bulunan isimlerden olmuştu.