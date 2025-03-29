Zeki Demirkubuz'dan İmamoğlu Süreci Hakkında Sessizliğini Bozan Cem Yılmaz'ın Tavrını Linçleyenlere Nasihat!
Zeki Demirkubuz'dan İmamoğlu Süreci Hakkında Sessizliğini Bozan Cem Yılmaz'ın Tavrını Linçleyenlere Nasihat!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve akabinde tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde bir mesaj paylaşmıştı. Oldukça gergin bir paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın çıkışına bir yorum da ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi.
Demirkubuz, Cem Yılmaz'ı mesajı sebebiyle linçleyenlere nasihat verdi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve hemen akabinde 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı sürece birçok ünlü isim tepki gösterdi.
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz dakikalarda Cem Yılmaz'ı "acımasızca harcayanları" analiz ettiği, bir de nasihat verdiği bir paylaşımda bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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