Zeki Demirkubuz'dan İmamoğlu Süreci Hakkında Sessizliğini Bozan Cem Yılmaz'ın Tavrını Linçleyenlere Nasihat!

Kimileri sosyal medya hesabından peş peşe hikayeler paylaştı, kimileri CHP'nin 23 Mart'taki Cumhurbaşkanı ön adayı seçimlerinde sandık başına gitti, kimileri de Saraçhane ve Maltepe mitinglerine katıldı.

Ülkede protesto bir an olsun dinmezken bazı ünlü isimlerin sessiz kalmayı tercih etmesi sosyal medyada tepkiye sebep olmuştu. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dı.

Cem Yılmaz günlerdir süren sessizliğini geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla bozdu.

'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi ; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim' cümlelerine yer verdiği gergin bir açıklama yapan Cem Yılmaz bazılarının tepkisini çekmişti.