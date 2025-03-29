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Zeki Demirkubuz'dan İmamoğlu Süreci Hakkında Sessizliğini Bozan Cem Yılmaz'ın Tavrını Linçleyenlere Nasihat!

Zeki Demirkubuz'dan İmamoğlu Süreci Hakkında Sessizliğini Bozan Cem Yılmaz'ın Tavrını Linçleyenlere Nasihat!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 19:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve akabinde tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde bir mesaj paylaşmıştı. Oldukça gergin bir paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın çıkışına bir yorum da ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan geldi. 

Demirkubuz, Cem Yılmaz'ı mesajı sebebiyle linçleyenlere nasihat verdi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve hemen akabinde 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı sürece birçok ünlü isim tepki gösterdi.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve hemen akabinde 23 Mart'ta da "yolsuzluk" soruşturması kapmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı sürece birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Kimileri sosyal medya hesabından peş peşe hikayeler paylaştı, kimileri CHP'nin 23 Mart'taki Cumhurbaşkanı ön adayı seçimlerinde sandık başına gitti, kimileri de Saraçhane ve Maltepe mitinglerine katıldı. 

Ülkede protesto bir an olsun dinmezken bazı ünlü isimlerin sessiz kalmayı tercih etmesi sosyal medyada tepkiye sebep olmuştu. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dı. 

Cem Yılmaz günlerdir süren sessizliğini geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla bozdu. 

'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi ; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim' cümlelerine yer verdiği gergin bir açıklama yapan Cem Yılmaz bazılarının tepkisini çekmişti.

Kaçıranlar için Cem Yılmaz'ın mesajının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz dakikalarda Cem Yılmaz'ı "acımasızca harcayanları" analiz ettiği, bir de nasihat verdiği bir paylaşımda bulundu.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz dakikalarda Cem Yılmaz'ı "acımasızca harcayanları" analiz ettiği, bir de nasihat verdiği bir paylaşımda bulundu.

Tepki çeken Cem Yılmaz tweet'inin hemen altına yorum bırakan Demirkubuz, 

'Dün Cem Yılmaz gibi yere göğe sığdıramadığınız insanları bugün istediğiniz gibi davranmadı, militanınız olmadı diye böyle acımasız ve onur kırıcı şekilde harcarsanız yarın yanınızda kimseyi bulamaz, en haklı konularda bile inandırıcı olamazsınız' 

dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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