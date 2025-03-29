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Sessizliği Tepki Çekmişti: Cem Yılmaz'ın Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sessizliği Tepki Çekmişti: Cem Yılmaz'ın Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 14:51

Bir süre öncesine kadar siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylara dair sık sık paylaşımlarda bulunan komedyen Cem Yılmaz’ın Ekrem İmamoğlu’na dair paylaşım yapmaması eleştirilere neden olmuştu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına dair sessizliğini koruyan Yılmaz’a takipçileri tepkilerini yöneltmişti. Son olarak şarkıcı Atilla Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz’ı etiketleyerek “Ölü taklidine devam mı hocam?” diye sormuştu. 

Oyuncu, komedyen Yılmaz günler süren sessizliğini paylaşımlarla bozdu. Cem Yılmaz’a tepki ve destek tepkileri art arda geldi.

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Cem Yılmaz, "Neden paylaşım yapmıyorsun?" tepkilerinin ardından ülkede yaşanan olaylara dair suskunluğunu paylaşımla bozdu.

Cem Yılmaz, "Neden paylaşım yapmıyorsun?" tepkilerinin ardından ülkede yaşanan olaylara dair suskunluğunu paylaşımla bozdu.

Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yarının bayram olduğunu hatırlatarak düşüncelerini paylaştı. “Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir” diyen Yılmaz, “Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok” dedi. 

Cem Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

'Yarın Bayram!

Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakacağız diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım  ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum .Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.'

"Her Şey Çok Güzel Olacak" film afişini paylaştı:

"Her Şey Çok Güzel Olacak" film afişini paylaştı:
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Ünlü komedyen, Mahzar Alanson ile başrolü paylaştığı Her Şey Çok Güzel Olacak filminin afişini paylaşarak slogana atıfta bulundu. 

Cem Yılmaz'ın paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Tepki gösterenler çoğunluktaydı ancak destek verenler de oldu. İşte o yorumlar👇

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Çok yerinde, aklı selim ve harika bir yazı-açıklama-yorum.

Sevgili Cem, 1998-99 o zaman üniversitedeydik, Beyoğlu’nun güzel zamanlar… Leman Kültür’de stand-up’ına gelmiştik. O zamanlar Leman’daki karikatürlerinden tanırdık.

Yıllardır değişmeyen, düzgün ve seviyeli kişiliğinin hayranıyız nesil olarak.

Sen kulak asma burada yazılanlara.

Seviliyorsun 👍🏻

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Buradaki mesele otobüs durağının rengi mi de 'günlük siyaset' kategorisine girsin? İyi kötü on yıllardır kullandığımız seçme ve seçilme hakkımız delik deşik ediliyor. Kitleniz de doğal olarak sizden bir ses bekliyor. Alışverişte uğradığınız haksızlığa çıkardığınız sesi seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınırken çıkarmadığınızda da samimiyetinizi sorguluyor ve sizden soğuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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