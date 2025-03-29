Sessizliği Tepki Çekmişti: Cem Yılmaz'ın Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sessizliği Tepki Çekmişti: Cem Yılmaz'ın Açıklaması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Bir süre öncesine kadar siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylara dair sık sık paylaşımlarda bulunan komedyen Cem Yılmaz’ın Ekrem İmamoğlu’na dair paylaşım yapmaması eleştirilere neden olmuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına dair sessizliğini koruyan Yılmaz’a takipçileri tepkilerini yöneltmişti. Son olarak şarkıcı Atilla Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz’ı etiketleyerek “Ölü taklidine devam mı hocam?” diye sormuştu.
Oyuncu, komedyen Yılmaz günler süren sessizliğini paylaşımlarla bozdu. Cem Yılmaz’a tepki ve destek tepkileri art arda geldi.
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Cem Yılmaz, "Neden paylaşım yapmıyorsun?" tepkilerinin ardından ülkede yaşanan olaylara dair suskunluğunu paylaşımla bozdu.
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"Her Şey Çok Güzel Olacak" film afişini paylaştı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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