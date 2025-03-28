Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın CHP’nin Pikachu Paylaşımına Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'CHP İletişim' resmi X hesabından gündem olan Pikachu videosu paylaşıldı ve 'Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!' notu düşüldü.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise polis müdahalesine uğrayan, gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere dikkat çekerek, 'Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız' dedi.