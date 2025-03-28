Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın CHP’nin Pikachu Paylaşımına Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın CHP’nin Pikachu Paylaşımına Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sosyal medyada 27 Mart Perşembe günü ‘eylemci Pikachu’ fırtınası koptu. Antalya’da Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde polis müdahalesinden kaçan Pikachu kostümlü bir vatandaşın görüntüleri gündem olmuştu. Eylemci Pikachu sadece Türkiye’de değil dünya basını tarafından da konuşuldu.
Herkesin dilinde ‘Eylemci Pikachu’ varken ‘CHP İletişim’ resmi X hesabından da bu konu es geçilmedi.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, CHP’nin paylaşımına 'Öğrencileri koruyun' sözleriyle tepki gösterdi.
Abdullah'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis müdahalesine, biber gazına, tazyikli suya direnen Pikachu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pikachu'nun o anları şöyle görüntülenmişti 👇
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan CHP’nin Pikachu Paylaşımına tepki.
Abdullah'ın paylaşımına gelen tepkiler şöyle oldu 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Ünlü oyuncunun paylaşımına destek verenler de vardı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın