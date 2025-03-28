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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın CHP’nin Pikachu Paylaşımına Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın CHP’nin Pikachu Paylaşımına Tepkisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 18:17

Sosyal medyada 27 Mart Perşembe günü ‘eylemci Pikachu’ fırtınası koptu. Antalya’da Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde polis müdahalesinden kaçan Pikachu kostümlü bir vatandaşın görüntüleri gündem olmuştu. Eylemci Pikachu sadece Türkiye’de değil dünya basını tarafından da konuşuldu. 

Herkesin dilinde ‘Eylemci Pikachu’ varken ‘CHP İletişim’ resmi X hesabından da bu konu es geçilmedi. 

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, CHP’nin paylaşımına 'Öğrencileri koruyun' sözleriyle tepki gösterdi.

Abdullah'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

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Polis müdahalesine, biber gazına, tazyikli suya direnen Pikachu...

Polis müdahalesine, biber gazına, tazyikli suya direnen Pikachu...

Sosyal medya ve haber siteleri 'Eylemci Pikachu'yla çalkalanıyor. Antalya Muratpaşa'da Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde polis müdahalesinden kaçan vatandaşlar arasında Pikachu kostümlü bir kişi görüldü. TOMAlardan kaçan Pikachu'nun o görüntüleri sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Eylemci Pikachu'nun görüntüleri dünyaya da yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Diren Pikachu', 'Pikachu'ymuş konuşamazmış, konuşacak' goygoylarını sıraladı.

Detaylar için... 👇

Pikachu'nun o anları şöyle görüntülenmişti 👇

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan CHP’nin Pikachu Paylaşımına tepki.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan CHP’nin Pikachu Paylaşımına tepki.

'CHP İletişim' resmi X hesabından gündem olan Pikachu videosu paylaşıldı ve 'Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!' notu düşüldü.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise polis müdahalesine uğrayan, gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere dikkat çekerek, 'Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız' dedi.

Abdullah'ın paylaşımına gelen tepkiler şöyle oldu 👇

Abdullah'ın paylaşımına gelen tepkiler şöyle oldu 👇
twitter.com

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twitter.com

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Ünlü oyuncunun paylaşımına destek verenler de vardı:

Ünlü oyuncunun paylaşımına destek verenler de vardı:
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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