Sessiz Kalmadı: Tuba Büyüküstün'den "Gençleri Serbest Bırakın" Paylaşımı
Sessiz Kalmadı: Tuba Büyüküstün'den "Gençleri Serbest Bırakın" Paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine günler kala Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protesto dalgası hız kesmeden devam ediyor. Şu ana dek 1800’ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, 260’tan fazla kişi tutuklandı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün üniversite öğrencisi olması, toplumsal tepkileri beraberinde getirdi.
Sosyal medyada “Gençleri Serbest Bırakın” etiketiyle birçok tanınmış isim çağrıda bulunurken, oyuncu Tuba Büyüküstün de sessizliğini bozarak destek mesajı paylaştı.
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19 Mart günü gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden etkiledi.
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Bunlardan biri de oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.
İşte Tuba Büyüküstün'ün destek paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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