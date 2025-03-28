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Sessiz Kalmadı: Tuba Büyüküstün'den "Gençleri Serbest Bırakın" Paylaşımı

Sessiz Kalmadı: Tuba Büyüküstün'den "Gençleri Serbest Bırakın" Paylaşımı

Tuba Büyüküstün
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 17:07

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine günler kala Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protesto dalgası hız kesmeden devam ediyor. Şu ana dek 1800’ün üzerinde kişi gözaltına alınırken, 260’tan fazla kişi tutuklandı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün üniversite öğrencisi olması, toplumsal tepkileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyada “Gençleri Serbest Bırakın” etiketiyle birçok tanınmış isim çağrıda bulunurken, oyuncu Tuba Büyüküstün de sessizliğini bozarak destek mesajı paylaştı.

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19 Mart günü gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden etkiledi.

19 Mart günü gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden etkiledi.

23 Mart günü 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanan İmamoğlu'nun yaşadıklarına yönelik ülkenin dört bir yanında protesto ve yürüyüşler düzenlenirken pek çok gözaltı ve tutuklama kararı alındı.

Eylemler sırasında bugüne kadar 1800’ü aşkın kişi gözaltına alınıp, bunlardan 260’ı da tutuklandı. 

Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun üniversite öğrencisi olması nedeniyle sosyal medyada 'Gençleri Serbest Bırakın' tepkisi yayılırken söz konusu çağrıya ünlü isimler de katıldı.

Bunlardan biri de oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.

Bunlardan biri de oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde izlediğimiz Tuba Büyüküstün, Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 

Büyüküstün, 'Bir memleketin gençleri geleceklerinden umutsuzsa, önünü göremiyorsa, aydınlık bir çıkış bulamıyorsa, bir memleketin çocukları, söyledikleri dinlenmiyor, duyulmuyorsa, konuştuklarında, 'Biz buradayız, bizi dinleyin, duyun, söylemek istediklerimiz var' dediklerinde susturuluyorsa, tutuklanıyor, hapse atılıyorsa... Memleket nasıl yuva olur?' ifadelerini kullandı.

İşte Tuba Büyüküstün'ün destek paylaşımı:

İşte Tuba Büyüküstün'ün destek paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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