30 Milyonluk Düğün Boşa Gitti: Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon İsim Krizi Yüzünden mi Ayrıldı?
30 Milyonluk Düğün Boşa Gitti: Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon İsim Krizi Yüzünden mi Ayrıldı?
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Sosyete bu olayı konuşuyor! Genç iş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon’un sosyetik kızı Alara Mildon’un evliliği, isim kavgasına kurban gitti. Monaco’da dillere destan bir düğünle dünyaevine giren çiftin mutluluğu yalnızca 5 ay sürdü.
30 milyon TL harcandığı konuşulan düğünün ardından, ortalık adeta savaş alanına döndü. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre genç çiftin ayrılık kararı almasındaki en büyük etken “isim krizi”.
İşte dudak uçuklatan detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyetenin gözde çiftlerinden biri daha ayrılıkla gündemde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masalın bozulması uzun sürmedi.
Mahkeme, Dudaroğlu’nun talebini haklı buldu ve küçük kızın adındaki “Fatoş” isminin kaldırılmasına karar verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın