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30 Milyonluk Düğün Boşa Gitti: Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon İsim Krizi Yüzünden mi Ayrıldı?

30 Milyonluk Düğün Boşa Gitti: Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon İsim Krizi Yüzünden mi Ayrıldı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 14:01

Sosyete bu olayı konuşuyor! Genç iş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon’un sosyetik kızı Alara Mildon’un evliliği, isim kavgasına kurban gitti. Monaco’da dillere destan bir düğünle dünyaevine giren çiftin mutluluğu yalnızca 5 ay sürdü. 

30 milyon TL harcandığı konuşulan düğünün ardından, ortalık adeta savaş alanına döndü. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre genç çiftin ayrılık kararı almasındaki en büyük etken “isim krizi”.

İşte dudak uçuklatan detaylar…

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Sosyetenin gözde çiftlerinden biri daha ayrılıkla gündemde!

Sosyetenin gözde çiftlerinden biri daha ayrılıkla gündemde!

Genç yaşta iş dünyasında adını duyuran Doğukan Dudaroğlu ile Türkiye’nin köklü ailelerinden Mildon’ların kızı Alara Mildon, 2023 Ağustos ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. 

Hem aşkları hem de düğünleri uzun süre konuşuldu. Nerede mi evlendiler? Tabii ki sosyetenin vazgeçilmezi Monaco’da! Düğün için kesenin ağzı açıldı, konuşulanlara göre organizasyon tam 30 milyon TL’ye mal oldu. 

Kısacası, tam bir peri masalıydı. Ama her masal mutlu sonla bitmiyor…

Masalın bozulması uzun sürmedi.

Masalın bozulması uzun sürmedi.

Henüz düğünün üstünden beş ay geçmişti ki, Doğukan Dudaroğlu boşanma davası açtı. O sıralarda Alara Mildon hamileydi. Bebek haberi krizi yumuşatır mı derken ortalık daha da karıştı. Alara Mildon doğan kızlarına annesi Fatoş’un adını vererek “Fatoş Mila” ismini seçti. Ancak bu Doğukan Dudaroğlu’nu adeta çileden çıkardı.

İddiaya göre Dudaroğlu, Alara’nın bu ismi koymasını hiçbir şekilde istememişti. Özellikle “Fatoş” ismini Alara Mildon'un annesinin ismi olduğu için defalarca reddettiği ve bu konuda net tavır aldığı söylendi. Alara’nın buna rağmen ısrar etmesi ipleri tamamen kopardı. 

Doğukan Dudaroğlu soluğu mahkemede aldı.

Mahkeme, Dudaroğlu’nun talebini haklı buldu ve küçük kızın adındaki “Fatoş” isminin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Dudaroğlu’nun talebini haklı buldu ve küçük kızın adındaki “Fatoş” isminin kaldırılmasına karar verdi.

Nüfus kayıtlarında ismi “Zeynep Lia” olarak değiştirilen bebeğin yeni kimliği henüz soğumamışken bu kez de sosyal medya fitili ateşledi. Alara Mildon, Instagram sayfasında kızını hâlâ “Fatoş Mila” olarak tanıttı. 

Takipçileri durumu fark edince ortalık yeniden karıştı. Dudaroğlu cephesinden bu hamleye sert tepki geldiği iddia edildi.

Sosyal medyada isim ısrarı sonrası taraflar arasındaki gerginlik daha da tırmandı. Zaten sürekli tartıştıkları konuşulan çiftin bu nedenle boşanma kararı aldığı konuşulanlar arasında.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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