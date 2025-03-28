30 Milyonluk Düğün Boşa Gitti: Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon İsim Krizi Yüzünden mi Ayrıldı?

Genç yaşta iş dünyasında adını duyuran Doğukan Dudaroğlu ile Türkiye’nin köklü ailelerinden Mildon’ların kızı Alara Mildon, 2023 Ağustos ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Hem aşkları hem de düğünleri uzun süre konuşuldu. Nerede mi evlendiler? Tabii ki sosyetenin vazgeçilmezi Monaco’da! Düğün için kesenin ağzı açıldı, konuşulanlara göre organizasyon tam 30 milyon TL’ye mal oldu.

Kısacası, tam bir peri masalıydı. Ama her masal mutlu sonla bitmiyor…