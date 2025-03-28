Atilla Taş'ın "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Diye Sorduğu Cem Yılmaz Twitter'da TT Oldu

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla büyüyen protesto dalgası sosyal medyada da etkisini sürdürüyor. Peş peşe gelen gözaltı ve tutuklamalar gündemdeyken, kamuoyunun tanıdığı isimlerin bu sürece nasıl tepki verdiği de merak konusu oldu.

Sessizliğini koruyan ünlü komedyen Cem Yılmaz Atilla Taş'ın radarına takıldı. Sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan Taş'ın 'Ölü taklidine devam mı hocam?' şeklindeki tepkisi Twitter'da (X) gündem oldu. Kimi kullanıcılar Yılmaz’ı sessizliğinden dolayı eleştirirken, kimileri ise Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisini yersiz buldu.

İşte detaylar...