Atilla Taş'ın "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Diye Sorduğu Cem Yılmaz Twitter'da TT Oldu
Atilla Taş'ın "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Diye Sorduğu Cem Yılmaz Twitter'da TT Oldu
Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla büyüyen protesto dalgası sosyal medyada da etkisini sürdürüyor. Peş peşe gelen gözaltı ve tutuklamalar gündemdeyken, kamuoyunun tanıdığı isimlerin bu sürece nasıl tepki verdiği de merak konusu oldu.
Sessizliğini koruyan ünlü komedyen Cem Yılmaz Atilla Taş'ın radarına takıldı. Sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan Taş'ın 'Ölü taklidine devam mı hocam?' şeklindeki tepkisi Twitter'da (X) gündem oldu. Kimi kullanıcılar Yılmaz’ı sessizliğinden dolayı eleştirirken, kimileri ise Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisini yersiz buldu.
İşte detaylar...
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Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyor.
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Daha önceki bir gösterisinde aslında yaptığı ince göndermelerle Ekrem İmamoğlu’na desteğini göstermişti Cem Yılmaz.
Ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması kimilerinin tepkisini çekti. En dikkat çeken yorum ise Atilla Taş’tan geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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