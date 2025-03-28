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Atilla Taş'ın "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Diye Sorduğu Cem Yılmaz Twitter'da TT Oldu

Atilla Taş'ın "Ölü Taklidine Devam mı Hocam?" Diye Sorduğu Cem Yılmaz Twitter'da TT Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 12:24

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla büyüyen protesto dalgası sosyal medyada da etkisini sürdürüyor. Peş peşe gelen gözaltı ve tutuklamalar gündemdeyken, kamuoyunun tanıdığı isimlerin bu sürece nasıl tepki verdiği de merak konusu oldu. 

Sessizliğini koruyan ünlü komedyen Cem Yılmaz Atilla Taş'ın radarına takıldı. Sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan Taş'ın 'Ölü taklidine devam mı hocam?' şeklindeki tepkisi Twitter'da (X) gündem oldu. Kimi kullanıcılar Yılmaz’ı sessizliğinden dolayı eleştirirken, kimileri ise Atilla Taş'ın Cem Yılmaz'a eleştirisini yersiz buldu. 

İşte detaylar...

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Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyor.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan süreci yakından takip ediyor.

Hem sokaklarda hem de sosyal medyada yankı bulan bu gelişmeler özellikle gençler ve öğrenciler tarafından yapılan protestolarla gündemdeki yerini koruyor. 

Protestolar sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre toplam 1.879 kişi gözaltına alındı ve aynı sayıda kişi tutuklandı. Yaşananlara sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki gelirken gözler aynı zamanda ünlü isimlerin paylaşımlarına çevrildi.

Bu noktada ise sessiz kalan isimler özellikle sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu. Bunlardan biri de her açıklamasıyla olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz’dı.

Daha önceki bir gösterisinde aslında yaptığı ince göndermelerle Ekrem İmamoğlu’na desteğini göstermişti Cem Yılmaz.

Daha önceki bir gösterisinde aslında yaptığı ince göndermelerle Ekrem İmamoğlu’na desteğini göstermişti Cem Yılmaz.

Ankara ATO’daki sahnesinde yaptığı son gösteride İmamoğlu’nun gösteriye katıldığını anlatan Yılmaz, sahneden “Başkanım hoş geldiniz ama şimdi kar yağacak, ‘Başkan Cem’i izlemeye gitti’ diyecekler” diyerek izleyicileri güldürmüştü. 

Ardından da “Tabii bu arada başkan diplomasını da yanına getirmiş, gösteri boyunca elinde tutuyordu” deyip ellerini kelepçelenmiş gibi yaparak ince göndermesiyle salonu kahkahaya boğmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması kimilerinin tepkisini çekti. En dikkat çeken yorum ise Atilla Taş’tan geldi.

Ancak İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalması kimilerinin tepkisini çekti. En dikkat çeken yorum ise Atilla Taş’tan geldi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Taş, “Ölü taklidine devam mı hocam?” diyerek Yılmaz’ı etiketledi. Bununla da kalmayan Taş, “Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!” sözleriyle komedyeni yeniden hedef aldı.

Taş’ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Cem Yılmaz bir anda Twitter’da en çok konuşulan isimler arasına girdi. 

TT listesinde zirveye yerleşen Yılmaz için sosyal medya ikiye bölündü. Bir kesim, “Bu kadar olay yaşanırken sessiz kalamazsın” diyerek Atilla Taş’a destek verirken, bir diğer kesim ise “Herkesin tepkisi aynı olmak zorunda değil” diyerek Yılmaz’ı savundu.

twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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