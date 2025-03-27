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Polisten Kaçan Pikachu'dan Başka Bir Şey Düşünemediğini Söyleyen Giray Altınok Beklemediği Tepkiyle Karşılaştı

Polisten Kaçan Pikachu'dan Başka Bir Şey Düşünemediğini Söyleyen Giray Altınok Beklemediği Tepkiyle Karşılaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.03.2025 - 01:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı sonrası ülkede protesto ve yürüyüşler bir an olsun dinmedi. Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki eyleme, eylemci Pikachu damgasını vurmuş, sosyal medyada dikkat çekerek biraz olsun yüzümüzü güldürmüştü. 

Komedyen Giray Altınok, Pikachu meselesine esprili bir dille yaklaşmaya karar verip 'Başka hiçbir şey düşünemiyorum' deyince ortalık karıştı. Ünlü komedyen, muhtemelen hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

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19 Mart'ta tutuklanan ve 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülke gündemine bomba gibi düştü.

19 Mart'ta tutuklanan ve 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülke gündemine bomba gibi düştü.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemler ülke genelinde hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eylemlerde toplam 1879 kişinin gözaltına alındığı ve 260 kişinin de tutuklandığı bilgisi geldi. 

Yasaklar peş peşe gelirken, polisin sert müdahalesine ve gencecik vatandaşlarımızın tutuklanmasına tepki bir an olsun dinmezken yüzleri birkaç dakikalığına güldüren br hadise yaşanmıştı. 

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek eylemine Pikachu kılığındaki eylemci damga vurdu. Eylemci Pikachu''nun polisin biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalesinden kaçtığı video X'te viral oldu.

Kısa bir süreliğine yüzleri güldüren eylemci Pikachu konusunun 19-23 Mart sürecinde küçük bir detay olarak kalması beklenirken komedyen Giray Altınok'tan bir paylaşım geldi.

Kısa bir süreliğine yüzleri güldüren eylemci Pikachu konusunun 19-23 Mart sürecinde küçük bir detay olarak kalması beklenirken komedyen Giray Altınok'tan bir paylaşım geldi.

X hesabından attığı tweet'te 'Polisten kaçan Pikachu dışında hiçbir şey düşünemiyorum' ifadelerini kullanan Giray Altınok, konuya esprili yaklaşayım derken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 

Sosyal medya kullanıcıları, ülkenin her gün yeni bir kaos yaşadığı günlerde kendini düşünmekten alıkoyamadığı şeyin Pikachu olmasına büyük tepki gösterdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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