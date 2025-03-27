Polisten Kaçan Pikachu'dan Başka Bir Şey Düşünemediğini Söyleyen Giray Altınok Beklemediği Tepkiyle Karşılaştı
Polisten Kaçan Pikachu'dan Başka Bir Şey Düşünemediğini Söyleyen Giray Altınok Beklemediği Tepkiyle Karşılaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı sonrası ülkede protesto ve yürüyüşler bir an olsun dinmedi. Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki eyleme, eylemci Pikachu damgasını vurmuş, sosyal medyada dikkat çekerek biraz olsun yüzümüzü güldürmüştü.
Komedyen Giray Altınok, Pikachu meselesine esprili bir dille yaklaşmaya karar verip 'Başka hiçbir şey düşünemiyorum' deyince ortalık karıştı. Ünlü komedyen, muhtemelen hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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19 Mart'ta tutuklanan ve 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç ülke gündemine bomba gibi düştü.
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Kısa bir süreliğine yüzleri güldüren eylemci Pikachu konusunun 19-23 Mart sürecinde küçük bir detay olarak kalması beklenirken komedyen Giray Altınok'tan bir paylaşım geldi.
Buyurun, kimler nasıl yorumlamış beraber görelim👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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