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Sert Müdahaleye İsyan Eden Hadise'den "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısı!

Sert Müdahaleye İsyan Eden Hadise'den "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.03.2025 - 22:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararı üzerine ülke genelinde hız kesmeden devam eden protesto ve yürüyüşlerde toplam bin 879 kişinin gözaltına alındığı, 260'ının da tutuklandığı açıklanmıştı. 

Aralarında gencecik vatandaşlarımızın da olduğu bilinen tutuklu listesine ünlü isimlerden peş peşe tepki yükselirken bir çağrı da ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

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19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.

Hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde tutukluluk kararına yönelik protestolar ve yürüyüşler devam ederken her gün yeni gözaltılar duyuruldu. 

Protestolarda sert müdahaleye maruz kalan vatandaşların isyanı yükselirken ve yasaklar peş peşe gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eylemlerde bin 879 yurttaşın gözaltına alındığı ve 150 polisin yaralandığını açıkladı.

Bin 879 kişiden 260'ı tutuklanırken, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının ilhamı Berkay Gezgin de dahil olmak üzere aralarında birçok genç olduğu öğrenildi. Gazeteci Nevşin Mengü tutuklanan en yaşlı kişinin 22 yaşında olduğunu duyururken, ünlü isimler tutuklu üniversitelilerin ve çocukların serbest bırakılması için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Gençleri serbest bırakın" isyanında bulunan ünlülerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, tutuklu gençlerle ilgili bir çağrı da yine gençlerin polis tarafından gördüğü sert müdahalelere tepki gösteren ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, tutuklu gençlerle ilgili bir çağrı da yine gençlerin polis tarafından gördüğü sert müdahalelere tepki gösteren ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

Hadise

'Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. 

Lütfen gençleri serbest bırakın' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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