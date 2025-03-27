Sert Müdahaleye İsyan Eden Hadise'den "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısı!
Sert Müdahaleye İsyan Eden Hadise'den "Gençleri Serbest Bırakın" Çağrısı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararı üzerine ülke genelinde hız kesmeden devam eden protesto ve yürüyüşlerde toplam bin 879 kişinin gözaltına alındığı, 260'ının da tutuklandığı açıklanmıştı.
Aralarında gencecik vatandaşlarımızın da olduğu bilinen tutuklu listesine ünlü isimlerden peş peşe tepki yükselirken bir çağrı da ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.
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19 Mart'ta gözaltına alınıp, 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemini derinden sarstı.
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Geçtiğimiz saatlerde, tutuklu gençlerle ilgili bir çağrı da yine gençlerin polis tarafından gördüğü sert müdahalelere tepki gösteren ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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