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Gündem Çalkalanırken Klibinin Derdine Düşen Demet Akalın'ın Detonesi Kulakları, Kombini Gözleri Kanattı!

Gündem Çalkalanırken Klibinin Derdine Düşen Demet Akalın'ın Detonesi Kulakları, Kombini Gözleri Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.03.2025 - 18:33

Ülke gündemine oturan olaylar hakkında bir yorum yapması beklenen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 

Klibinin derdine düşen Demet Akalın'ın 'Bu klip yetişecek' diye bağırdığı videoda hem detonesi, hem kombini, hem de ülke gündemine dair tek bir yorumda bulunmayışı göze fena battı. 

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Demo'nun yeni gönderisini nasıl yorumlamış beraber görelim.

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Her konuda mutlaka bir yorumu olan, gündemde ne varsa orada biten Demet Akalın, 19 Mart'tan bu yana yaşanılan süreç hakkında sessizliğini korumayı seçen isimlerden oldu.

Her konuda mutlaka bir yorumu olan, gündemde ne varsa orada biten Demet Akalın, 19 Mart'tan bu yana yaşanılan süreç hakkında sessizliğini korumayı seçen isimlerden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, 23 Mart'ta da 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması sonucunda ülke ayağa kalkmış, Türkiye'nin dört bir yanında protestolar ve yürüyüşler yapılmaya başlamıştı. 

Hem dünya basını hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimleri harekete geçiren olaylar silsilesi gün geçtikçe büyüdü, her geçen dakika da yeni eylemler ve yeni yasaklar gelmeye devam etti. 

Birçok ünlü isim özellikle gencecik çocukların Saraçhane'de protestoya katıldığı için tutuklanmasına tepki gösterirken Demet Akalın ne İmamoğlu süreci hakkında ne de akabinde yaşananlarla ilgili tek bir paylaşımda bulunmadı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hesabından yeni bir video paylaştı kendisi. Konuyla ilişkin olması beklenirken, bambaşka bir şey çıktı altından!

Geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hesabından yeni bir video paylaştı kendisi. Konuyla ilişkin olması beklenirken, bambaşka bir şey çıktı altından!

Yeni çıkacak şarkısının klibi için hazırlığa giren Demet Akalın, 'Yalan mı?' şarkısını mırıldanarak 'Senin için ağladığım yalan mı? Diz çöküp de yalvardım yalan mı?' dedikten sonra 'Bayramda yetişecek bu klip KEMAL BAŞBUĞ!' diyerek bağırdığı bir video paylaştı.

Akalın'ın hem koleksiyonuna eklenen yeni eşofman tarzı, hem detone dolu mırıldanması hem de bir anda alakasız bir paylaşımla ortaya çıkışı göze fena battı.

Sonra da kimler bu paylaşımı nasıl yorumlamış, neye takılmış beraber görelim! 👇

Sonra da kimler bu paylaşımı nasıl yorumlamış, neye takılmış beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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