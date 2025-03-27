Gündem Çalkalanırken Klibinin Derdine Düşen Demet Akalın'ın Detonesi Kulakları, Kombini Gözleri Kanattı!
Gündem Çalkalanırken Klibinin Derdine Düşen Demet Akalın'ın Detonesi Kulakları, Kombini Gözleri Kanattı!
Ülke gündemine oturan olaylar hakkında bir yorum yapması beklenen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Klibinin derdine düşen Demet Akalın'ın 'Bu klip yetişecek' diye bağırdığı videoda hem detonesi, hem kombini, hem de ülke gündemine dair tek bir yorumda bulunmayışı göze fena battı.
Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Demo'nun yeni gönderisini nasıl yorumlamış beraber görelim.
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Her konuda mutlaka bir yorumu olan, gündemde ne varsa orada biten Demet Akalın, 19 Mart'tan bu yana yaşanılan süreç hakkında sessizliğini korumayı seçen isimlerden oldu.
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Geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hesabından yeni bir video paylaştı kendisi. Konuyla ilişkin olması beklenirken, bambaşka bir şey çıktı altından!
Akalın'ın hem koleksiyonuna eklenen yeni eşofman tarzı, hem detone dolu mırıldanması hem de bir anda alakasız bir paylaşımla ortaya çıkışı göze fena battı.
Sonra da kimler bu paylaşımı nasıl yorumlamış, neye takılmış beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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