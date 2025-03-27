Gündem Çalkalanırken Klibinin Derdine Düşen Demet Akalın'ın Detonesi Kulakları, Kombini Gözleri Kanattı!

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, 23 Mart'ta da 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması sonucunda ülke ayağa kalkmış, Türkiye'nin dört bir yanında protestolar ve yürüyüşler yapılmaya başlamıştı.

Hem dünya basını hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimleri harekete geçiren olaylar silsilesi gün geçtikçe büyüdü, her geçen dakika da yeni eylemler ve yeni yasaklar gelmeye devam etti.

Birçok ünlü isim özellikle gencecik çocukların Saraçhane'de protestoya katıldığı için tutuklanmasına tepki gösterirken Demet Akalın ne İmamoğlu süreci hakkında ne de akabinde yaşananlarla ilgili tek bir paylaşımda bulunmadı.