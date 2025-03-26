Melek Baykal'dan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "Saraçhane'de Havladılar" Çıkışına Sert Yanıt!
Melek Baykal'dan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "Saraçhane'de Havladılar" Çıkışına Sert Yanıt!
Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından ülke gündemi derinden sarılmış, protestolar ve tepkiler bir an olsun dinmemişti.
Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de toplanan yüz binlerce insan için bir yorumda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın açıklaması Melek Baykal'ın dikkatini çekti.
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19 Mart'ta evine gelen kalabalık polis ekibi tarafından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da bu isimlerden biri olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Özalan'ın Saraçhane çıkışını gören kıymetli oyuncu Melek Baykal kendini tutamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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