Melek Baykal'dan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "Saraçhane'de Havladılar" Çıkışına Sert Yanıt!

Ülkeyi ayağa kaldıran olaylar silsilesi, sadece ülkemizde değil dünya basınında da büyük yankı uyandırmıştı. Halk, Saraçhane'de toplanırken, sosyal medya kullanıcıları ve birçok ünlü isim de tepkisini net ve kararlı bir şekilde göstermeye devam etti.

Her geçen dakika yeni bir gündem patlarken, iktidardaki bazı isimlerden de süreçle ilgili birtakım açıklamalar gelmişti.