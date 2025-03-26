Gündeme İlişkin Yorumlarıyla Meşhur Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı
Gündeme İlişkin Yorumlarıyla Meşhur Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine birçok ünlü isimden tepki gelirken, bazıları da sessiz kalmayı ve yaşananları görmezden gelmeyi tercih etmişti.
Şaşırtıcı bir şekilde, gündemle ilgili her konuda mutlaka sesini yükselten şarkıcı Aydilge de sessiz kalan isimlerden olmuştu. Aydilge'den bu süreçteki sessizliğinin sebebini açıkladığı bir mesaj geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç ülke gündemini derinden sarstı.
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Beklemediğimiz üzere Aydilge de konuyla ilgili sesi soluğu çıkmayan isimlerden olmuştu.
Altı gündür hastanede olduğunu açıklayan Aydilge, Yaren Leylek ziyaretinden sonra yeni komplikasyonlar yaşadığını söyledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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