Gündeme İlişkin Yorumlarıyla Meşhur Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

Psikolojik olarak çökmüş durumda olduğunu vurgulayan Aydilge, gençlerin taleplerine kulak verilmesi ve saygı duyulması için çağrı yaptı.

Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktimizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Bir kaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim.

Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti. Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar, hem fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz. Bu süreçte tabi ki milletimin iyiliği benim sağlığımdan çok daha önemli.

O yüzden özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesinin, şiddet uygulanmayıp saygı duyulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım. Barış, birlik ve adalet dolu günlere...Ve Lütfen sağlığınıza dikkat edin.