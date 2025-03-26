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Gündeme İlişkin Yorumlarıyla Meşhur Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

Gündeme İlişkin Yorumlarıyla Meşhur Aydilge, İmamoğlu Sürecindeki Sessizliğinin Sebebini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2025 - 22:03

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine birçok ünlü isimden tepki gelirken, bazıları da sessiz kalmayı ve yaşananları görmezden gelmeyi tercih etmişti. 

Şaşırtıcı bir şekilde, gündemle ilgili her konuda mutlaka sesini yükselten şarkıcı Aydilge de sessiz kalan isimlerden olmuştu. Aydilge'den bu süreçteki sessizliğinin sebebini açıkladığı bir mesaj geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç ülke gündemini derinden sarstı.

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç ülke gündemini derinden sarstı.

18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

23 Mart'ta “Yolsuzluk” soruşturmasından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, “kent uzlaşısı” bağlamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasından serbest bırakılmıştı.

İmamoğlu'nun yaşadığı sürece hem ülke hem dünya basınını ayağa kaldırırken birçok ünlü isim de tepkisini net bir dille gösterdi. Kimi sosyal medya paylaşımlarıyla, kimi sandık başına giderek, kimi de soluğu Saraçhane'de alarak tepkisini ortaya koyarken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti.

Beklemediğimiz üzere Aydilge de konuyla ilgili sesi soluğu çıkmayan isimlerden olmuştu.

Beklemediğimiz üzere Aydilge de konuyla ilgili sesi soluğu çıkmayan isimlerden olmuştu.

Bugüne dek kadın cinayetleri, sokak hayvanları ve ülke gündemindeki adaletsizliklerle ilgili her zaman sesini fazla fazla çıkaran şarkıcı Aydilge'nin bu sefer hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmiş, yadırganmıştı. 

Aydilge'den geçtiğimiz saatlerde İmamoğlu'nun tutuklanma sürecindeki sessizliğini açıklayan ve gençlere seslendiği bir mesaj geldi.

Altı gündür hastanede olduğunu açıklayan Aydilge, Yaren Leylek ziyaretinden sonra yeni komplikasyonlar yaşadığını söyledi.

Altı gündür hastanede olduğunu açıklayan Aydilge, Yaren Leylek ziyaretinden sonra yeni komplikasyonlar yaşadığını söyledi.
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Psikolojik olarak çökmüş durumda olduğunu vurgulayan Aydilge, gençlerin taleplerine kulak verilmesi ve saygı duyulması için çağrı yaptı. 

Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktimizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Bir kaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. 

Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti. Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar, hem fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz. Bu süreçte tabi ki milletimin iyiliği benim sağlığımdan çok daha önemli.  

O yüzden özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesinin, şiddet uygulanmayıp saygı duyulmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım. Barış, birlik ve adalet dolu günlere...Ve Lütfen sağlığınıza dikkat edin.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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