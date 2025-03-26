Hakim ve Savcılara Teşekkür Etti: Deniz Akkaya'nın Şikayetçi Olduğu 16 Yaşındaki Kızı 10 Ay Hapis Cezası Aldı

'Tevazu göstermeyeceğim tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi şefkat ve maddi manevi insan üstü destekle, tek başıma/ üstelik bu iğrenç adamın mobbing'ine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim. Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz.

Bu süreç, eğer benim kontrolüm de olsaydı bu cezayı almadan bitecekti. Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermiştim.

Ancak o ahlaksız adam çocuğun üstün hayrini düşünmediği için annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti ve ortak kızımız annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı.

Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır .

Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşaa edeceğini bilmeyen bir kadınım.

Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla beni kadınlık onurumu bana geri teslim eden, hakim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum.

Bana bu süreçte yapılan tüm aşağılık operasyonları sahiplerine… Sizin yakanızdan bir dilim ekmeğe muhtaç olana kadar peşinizde olacağımı biliniz. Zafer sabreden ve kalbinin iyiliğini kaybetmeyenler içindir🧿

Şimdi her türlü yalan haberi alıp benim doğruluğunu ispatlayan tüm haberleri es geçen o*ospu evlatlarına sesleniyorum. Sizi çıktığınız yere geri sokacağım size Deniz Akkaya sözü✅

Bu süreçte dünyanın en abes dünyanın en paçoz dünyanın en avam avukatlar ile muhatap olan asaletten ödün vermeyen avukatım Levent Karakoç'a çok teşekkür ederim 🧿' açıklamasında bulundu.