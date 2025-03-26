Hakim ve Savcılara Teşekkür Etti: Deniz Akkaya'nın Şikayetçi Olduğu 16 Yaşındaki Kızı 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Hakim ve Savcılara Teşekkür Etti: Deniz Akkaya'nın Şikayetçi Olduğu 16 Yaşındaki Kızı 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Deniz Akkaya ve kızı A.Ö arasında geçtiğimiz sene mayıs ayında patlak veren ve gündeme oturan kavga, her geçen gün daha da çirkinleşmişti. Davanın kararı, 24 Mart'ta, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü.
A.Ö'nün önce 2 yıl ardından yaşı küçük olduğu için indirimle 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Deniz Akkaya, karar sonrası hakim ve savcılara teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Deniz Akkaya ve kızı arasındaki çetrefilli süreç, 2024 yılının 27 Mayıs gecesinde yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem kızı, hem eski eşi Efe Önbilgin hakkında peş peşe paylaşımlarda bulunup ağır cümlelere ve ifşalara imza atan Deniz Akkaya ve kızının davasında 3. celse ocak ayında görülmüştü.
Söz konusu davanın karar duruşması birkaç gün önce 24 Mart'ta, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü.
"Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır" vurgusu yapan Deniz Akkaya, eğer kızı sözünü dinleseydi bu cezayı almasına gerek dahi kalmayacağını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın