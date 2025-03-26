onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakim ve Savcılara Teşekkür Etti: Deniz Akkaya'nın Şikayetçi Olduğu 16 Yaşındaki Kızı 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Hakim ve Savcılara Teşekkür Etti: Deniz Akkaya'nın Şikayetçi Olduğu 16 Yaşındaki Kızı 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2025 - 20:23

Deniz Akkaya ve kızı A.Ö arasında geçtiğimiz sene mayıs ayında patlak veren ve gündeme oturan kavga, her geçen gün daha da çirkinleşmişti. Davanın kararı, 24 Mart'ta, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü.

A.Ö'nün önce 2 yıl ardından yaşı küçük olduğu için indirimle 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Deniz Akkaya, karar sonrası hakim ve savcılara teşekkür etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Deniz Akkaya ve kızı arasındaki çetrefilli süreç, 2024 yılının 27 Mayıs gecesinde yaşanmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Deniz Akkaya ve kızı arasındaki çetrefilli süreç, 2024 yılının 27 Mayıs gecesinde yaşanmıştı.

27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturan Deniz Akkaya, gece sularında 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurt dışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söylemiş, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.

Polislerin ve hatta sosyal hizmetlerin dahil olduğu olay her geçen dakika daha da büyürken, Akkaya'nın kızının devlet tarafından koruma altına alındığını öğrenmiştik. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olduğu ortaya çıkan A.Ö hakkında annesi Deniz Akkaya'nın yaptığı 'burnu sürtsün diye ben kendi rızamla teslim ettim' açıklaması ise epey tepki çekmişti.

Hem kızı, hem eski eşi Efe Önbilgin hakkında peş peşe paylaşımlarda bulunup ağır cümlelere ve ifşalara imza atan Deniz Akkaya ve kızının davasında 3. celse ocak ayında görülmüştü.

Hem kızı, hem eski eşi Efe Önbilgin hakkında peş peşe paylaşımlarda bulunup ağır cümlelere ve ifşalara imza atan Deniz Akkaya ve kızının davasında 3. celse ocak ayında görülmüştü.

Yaşadıkları geceyi kendi ifadeleriyle anlatan anne kızın davasında mahkeme olay günü gelen polislerin ve tanık beyanında bulunan iki komşunun da bir sonraki duruşmaya ‘tanık’ olarak katılmasına hükmetmişti, duruşma da ertelenmişti.

Kaçıranlar için davadaki son durumdan ve tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Söz konusu davanın karar duruşması birkaç gün önce 24 Mart'ta, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü.

Söz konusu davanın karar duruşması birkaç gün önce 24 Mart'ta, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görüldü.

Deniz Akkaya'nın X hesabında paylaştığı üzere mahkeme, 16 yaşındaki kızını 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, A.Ö'nün 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verildi. 

Deniz Akkaya yalnızca davada çıkan sonuçu mahkeme kağıtlarıyla duyurmadı, bir de hakim ve savcılara teşekkür ettiği bir mesaj yayınladı.

"Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır" vurgusu yapan Deniz Akkaya, eğer kızı sözünü dinleseydi bu cezayı almasına gerek dahi kalmayacağını belirtti.

"Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır" vurgusu yapan Deniz Akkaya, eğer kızı sözünü dinleseydi bu cezayı almasına gerek dahi kalmayacağını belirtti.
x.com

'Tevazu göstermeyeceğim tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi şefkat ve maddi manevi insan üstü destekle, tek başıma/ üstelik bu iğrenç adamın mobbing'ine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim. Dünyanın geldiği şu durumda, ergenlerin genel olarak zor bir süreç geçirdiğini hepimiz görüyoruz. 

Bu süreç, eğer benim kontrolüm de olsaydı bu cezayı almadan bitecekti.  Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki süreci olması gerektiği gibi bitirerek  pasaportunu alarak yurt dışında okumasına izin vermiştim.  

Ancak o ahlaksız adam çocuğun üstün hayrini düşünmediği için annenin üzerindeki psikopatça saplantısı nedeniyle konuya devam etti ve ortak kızımız annesine uyguladığı şiddet ve özgürlüğünden mahrum bırakması nedeniyle ceza aldı.  

Bundan sonra herkes kendi kaderini kendi seçtiği yolda yaşayacaktır . 

Ben bir anneyim ama bir yandan kalbi çok kırık ve aynı zamanda mağdur edilmiş, kullanılmış, tüm iyi niyetleri yerle bir edilmiş, güven duygusunu bir daha nasıl inşaa edeceğini bilmeyen bir kadınım.  

Adaletin tam da şu günlerde sorgulandığı zamanlardan geçerken, bu kararla beni kadınlık onurumu bana geri teslim eden, hakim ve savcılara tekrar teşekkür ediyorum.  

Bana bu süreçte yapılan tüm aşağılık operasyonları sahiplerine… Sizin yakanızdan bir dilim ekmeğe muhtaç olana kadar peşinizde olacağımı biliniz.  Zafer sabreden ve kalbinin iyiliğini kaybetmeyenler içindir🧿  

Şimdi her türlü yalan haberi alıp benim doğruluğunu ispatlayan tüm haberleri es geçen o*ospu evlatlarına sesleniyorum. Sizi çıktığınız yere geri sokacağım size Deniz Akkaya sözü✅  

Bu süreçte dünyanın en abes dünyanın en paçoz dünyanın en avam avukatlar ile muhatap olan asaletten ödün vermeyen avukatım Levent Karakoç'a çok teşekkür ederim 🧿' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
14
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın