Duruşmada Neler Anlattılar? Deniz Akkaya ve 16 Yaşındaki Kızı Mahkemede Karşı Karşıya Geldi!
Duruşmada Neler Anlattılar? Deniz Akkaya ve 16 Yaşındaki Kızı Mahkemede Karşı Karşıya Geldi!
Eski manken Deniz Akkaya ve kızı arasındaki gerilim magazin dünyasının gündemine oturmuştu. Kendisini balkona kilitleyip darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Akkaya, davanın 3. celsesinde 16 yaşındaki kızıyla karşı karşıya geldi.
Oda Tv'nin özel haberine göre; A.Ö. annesi Deniz Akkaya tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü. Anne ve kızın savunmalarında neler söylediği de ortaya çıktı!
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Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün elinden telefonunu aldıktan sonra kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini öne sürüp çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakarak tartışma yaratmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yaşananların ardından Deniz Akkaya hakkında tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatmıştı. Konutu terk etmeme cezası verilen eski manken yaklaşık bir aydır ev hapsinde bulunuyordu.
Oda Tv'nin özel haberine göre; Deniz Akkaya ve 16 yaşındaki kızının davasında 3. celse görüldü. İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne görülen davada anne ve kızın yanında avukatları da yer aldı.
Duruşma anında savunmasını tekrar eden A.Ö. annesi Deniz Akkaya'yla kavga ettiği günü kendi ağzından anlattı. Kavganın yaşandığı gün nakit parası olmadığı için annesiyle okulda ve evde kavga ettiğini belirtti.
“Annem üzerime yürüdü. Beni bir koltuğun üzerine itip sanırım birkaç kere tokat atmıştı. Ben de bunun üzerine telefonum elinde olduğu için koluna yapıştım. Elinde kendi telefonu ve benim telefonum ile balkona çıktı. Bende arkasından balkona çıktım. İkimizde çıktıktan sonra kapıyı kapattım. Ancak kilitlemedim."
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Komşuların yükselen seslerini duymasıyla bina etrafında toplanmaya başladıkları anlarda polisin geldiğini belirten A.Ö. sözlerine şöyle devam etti: “Annem karakola gitmek istediğini, benden şikayetçi olduğunu söyledi. Polislerin önündeki diyaloğu hatırlamıyorum ama annem bu diyalogdan sonra bir kez polislerin önünde koluma vurdu. Bu darp raporunda çıktı. Bu aşamadan sonra da polisler ile karakola gittik. Bu süreçte benim çocuk bakım kurumuna götürülme kararım alındı."
Tanıklardan bazılarının yalan beyandan bulunduğunu belirtip “Bir tanesi benim içeriye girip çıktığımı belirtmiş diğer tanıklar söylememiş. Bu kısım mesela yalandır. Benim durmadan 'açmayacağım' kelimesini söylediğim hususları yalandır. Ben açmayacağım kelimesini kullandığımı hatırlamıyorum. Tanıkların buna yönelik bütün beyanları yalandır. Hatırladığını belirttiği bazı tanıkların beyanında benim içeri girip çıktığım söylense de hatırladığı halde yalan olan kısımlar vardır" dedi.
Kızından sonra söz sırası verilen Deniz Akkaya “Hassas olduğum öz bakım konusudur. Tartışmanın sebebi budur. Çantayı fırlatarak artık banyoya gir dedim. Çanta fırlatma olayı budur. Ben hayatım boyunca bir kere bile kızımın telefonunu karıştırmadım. Şifre koyduğu için karıştırmama durumu yoktur. Aramızda güven ilişkisi vardır. Çanta ve telefonunu karıştırma durumum hiçbir zaman yoktur” ifadelerini kullandı.
“İki kere kasamı açıp içinden mücevher ve paramı almaya çalışmış ancak bulamadığı için kız arkadaşı ile bu konuda konuştuğu için şikayetçiyim.”
Mahkeme hem Deniz Akkaya'dan hem de 16 yaşındaki kızından alınan beyanlardan sonra olay günü gelen polislerin ve tanık beyanında bulunan iki komşunun da bir sonraki duruşmaya ‘tanık’ olarak katılmalarına hükmetti. Duruşma, 2 Şubat tarihine ertelendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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