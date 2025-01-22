Duruşmada Neler Anlattılar? Deniz Akkaya ve 16 Yaşındaki Kızı Mahkemede Karşı Karşıya Geldi!

'Annem bunun üzerine bana 'telefonunu aşağı atarım' demeye başladı. Ben de bunun üzerine 'babamla konuşmak istiyorum telefonumu istiyorum' dedim. Babamla konuşmak için olduğunu birkaç kere belirttim. Annem bunun üzerine daha yüksek bir tonla konuşmaya başladı. Kafamı balkonun cam kapısına üç dört kere vurdu.”