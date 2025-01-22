Berfu Yenenler Yangın Faciasında 3 Yaşındaki Oğlunun Sınıf Arkadaşı ve Ailesinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu
Berfu Yenenler Yangın Faciasında 3 Yaşındaki Oğlunun Sınıf Arkadaşı ve Ailesinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Otel’de çıkan yangın kısa sürede faciaya yol açtı. Gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda 76 kişi hayatını kaybetti. İhmaller zincirinin yürek sızlattığı olaya tepkiler büyürken, tarifsiz acılar yaşandı. Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'nin sınıf arkadaşı ve ailesinin korkunç yangında vefat ettiğini açıkladı.
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Bolu’nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya’da yer alan ve her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Oteli’nde 03.30 sularında çıkan yangın nedeniyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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1 günlük milli yas ilan edilen acı olay tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye soktu. İhmalsizlik iddialarının daha da can yaktığı yangına yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü, büyümeye de devam ediyor.
10 saatin ardından güçlükle söndürülebilen yangında yaşamdan kopan çocuk ve yetişkinkilerin adları açıklandıkta yüreklerimiz daha da buruldu.
Ünlülerin de sessiz kalmadığı bu olayda tepki gösteren isimlerden biri de Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler oldu.
Yenenler, 3 yaşlarındaki küçük oğlu Mete'nin okul arkadaşlarından birinin ailesiyle birlikte vefat ettiğini açıklarken sitem etti: "Mete'nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor."
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"Bu ihmallerle yaşamaktan ya aklımızı ya canımızı kaybediyoruz. Bir kişi de çıkıp demiyor ki; bizim suçumuz. Utanır mı birileri sanmam..."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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