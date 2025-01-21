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Kanayan Yaramıza Parmak Bastı: Armağan Çağlayan Kartalkaya'daki Yangın Faciasına Tepki Gösterdi!

Kanayan Yaramıza Parmak Bastı: Armağan Çağlayan Kartalkaya'daki Yangın Faciasına Tepki Gösterdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.01.2025 - 14:22

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü!

Pek çok insanın hayatını kaybettiği olay sosyal medyanın da gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü yangın faciasına bir çıkış da Armağan Çağlayan'dan geldi. 

X hesabından paylaşım yapan Çağlayan ülkemizin kanayan yaralarından birine de parmak bastı.

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Ülkemizin değerli kış turizmi bölgelerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın kısa sürede faciaya yol açtı.

Ülkemizin değerli kış turizmi bölgelerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın kısa sürede faciaya yol açtı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde 03.30 sıralarında çıkan yangında ne yazık ki 32 kişi yaralandı, 10 kişi de hayatını kaybetti!

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde 03.30 sıralarında çıkan yangında ne yazık ki 32 kişi yaralandı, 10 kişi de hayatını kaybetti!

Sosyal medyanın da gündemine oturan can pazarının yaşandığı yangına dair tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Sosyal medyanın da gündemine oturan can pazarının yaşandığı yangına dair tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Yürek yakan yangına sessiz kalmayan isimlerden biri olan Armağan Çağlayan X hesabından gönderme dolu bir paylaşımla sert çıktı.

Yürek yakan yangına sessiz kalmayan isimlerden biri olan Armağan Çağlayan X hesabından gönderme dolu bir paylaşımla sert çıktı.

Kanayan yaramıza parmak basan Çağlayan "Aklım ermeye başladığından beri bu ülkede iyi kötü gündemi takip ederim. 59 yaşındayım. Neredeyse 60 artık. Ne garip ki ve ne acı ki hiçbir şey değişmedi. Yangında ölenler, enkaz altında hayatını kaybedenler, trafik kazalarında hayatını kaybedenler, tren kazalarında ölenler…" diyerek devam etti:

Kanayan yaramıza parmak basan Çağlayan "Aklım ermeye başladığından beri bu ülkede iyi kötü gündemi takip ederim. 59 yaşındayım. Neredeyse 60 artık. Ne garip ki ve ne acı ki hiçbir şey değişmedi. Yangında ölenler, enkaz altında hayatını kaybedenler, trafik kazalarında hayatını kaybedenler, tren kazalarında ölenler…" diyerek devam etti:
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"Bir adım ileri gitmedik maalesef. İnsan hayatı en değerli şey olmalı. Şimdi yine “sorumlulara “ davalar açılacak. Yine sorumlular ceza almayacak. Ve bu döngü böyle sürüp gidecek. Gitmesin ! Gitmesin!"

"Bir adım ileri gitmedik maalesef. İnsan hayatı en değerli şey olmalı. Şimdi yine “sorumlulara “ davalar açılacak. Yine sorumlular ceza almayacak. Ve bu döngü böyle sürüp gidecek. Gitmesin ! Gitmesin!"
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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