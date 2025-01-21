İfadesi Ortaya Çıktı: Deniz Işın Dizi ve Film Sektöründeki Tekelleşme Soruşturmasında Adliyeye Geldi!
İfadesi Ortaya Çıktı: Deniz Işın Dizi ve Film Sektöründeki Tekelleşme Soruşturmasında Adliyeye Geldi!
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara yönelik soruşturma büyümeye devam ediyor. Soruşturma kapsamına dahil edilen oyuncu Deniz Işın dün 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrılmıştı.
Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelip ifade veren Deniz Işın muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı!
Gazete Magazin'in haberine göre; 'Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı” diyen Işın'ın ifadesi de ortaya çıktı.
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Hem magazin hem televizyon dünyasını çalkalayan dizi sektöründeki "tekelleşme" olayının hızla büyümesiyle ortalık karıştı biliyorsunuz.
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Sektördeki çarpıklık, 'mafyalaşma' ve haksızlık iddiaları nedeniyle harekete geçen Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmanın odak noktasında ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve haberlerde yer alan iddialar üzerine harekete geçti. Barım'a yönelik başlatılan re’sen soruşturma kapsamının içeriğinde 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialar olduğu öğrenildi.
İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya'nın ardından adliyeye çağırılan bir diğer isimse oyuncu Deniz Işın oldu.
Işın "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı." açıklamasında bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verilmesinden sonra Deniz Işın sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne ifade vermek üzere geldi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü oyuncunun ifadesi de ortaya çıktı.
Gazete Magazin'in haberine göre; Işın, "Geçmiş dönemde yer aldığım bir projede Ayşe Barımın yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir." dedi.
Sözlerine "Sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkat çekmek amacıyla paylaşımı yaptım. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim." açıklamasını da ekledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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