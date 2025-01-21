Ünlüler Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezinde Çıkan Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!
Ünlüler Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezinde Çıkan Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!
Türkiye’nin en gözde kış turizmi merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde korkunç bir olay yaşandı. 234 kişinin konakladığı büyük bir otelde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği oteldeki yangında ne yazık ki 32 kişi yaralanırken, 10 kişi de yaşamını yitirdi.
Yaşanan üzücü olaya ünlü isimlerden de tepkiler yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ünlü bir otelde saat 03.30 sularında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına uykularında yakalanan tatilcilerden imdat çığlıkları yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir" ifadesi yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı
Gizem Güven
Sibil Çetinkaya
Buse Terim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Şener
Ebru Akel
Edis
Pınar Altuğ
Hande Yener
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyda Kasabalı
Yasemin Sakallıoğlu
Ala Tokel
Özge Ulusoy
Esra Erol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uraz Kaygılaroğlu
Deniz Seki
Cemal Can Canseven
Yasemin Kay Allen
Danla Bilic
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Bastık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın