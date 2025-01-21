Ünlüler Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezinde Çıkan Korkunç Otel Yangınına Kayıtsız Kalmadı!

Türkiye’nin en gözde kış turizmi merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde korkunç bir olay yaşandı. 234 kişinin konakladığı büyük bir otelde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği oteldeki yangında ne yazık ki 32 kişi yaralanırken, 10 kişi de yaşamını yitirdi.

Yaşanan üzücü olaya ünlü isimlerden de tepkiler yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor!