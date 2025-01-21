Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezinde Otel Yangını: Sayı Giderek Artıyor; 6 Ölü 31 Yaralı Var
Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezinde Otel Yangını: Sayı Giderek Artıyor; 6 Ölü 31 Yaralı Var
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 234 kişinin konakladığı büyük bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre; 6 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi.
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Otelden tahliye edilen tatilciler, merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirken, Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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BOLU'DAKİ OTEL YANGININDAN GÖRÜNTÜLER...
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.
Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama:
Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.
Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Tanju Özcan bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ile çok sayıda sağlık ekibi bölgede hazır bekliyor.
Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu.
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Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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