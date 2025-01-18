Joy Awards Töreninde Hakan Sabancı Olmadan Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
Joy Awards Töreninde Hakan Sabancı Olmadan Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
Arap dünyasının en önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards bu gece düzenlendi. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Türk esintisi de vardı.
Bizden de tanıdık simaların katıldığı, çeşitli sanat ve medya alanlarında ödülleri dağıltıldığı geceye damga vuranlardan biri de Hande Erçel oldu. Ödül törenine kombiniyle damga vuran Erçel'in Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesi kullanıcıları ikiye böldü.
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Uzun yıllardır "bu aşk iki ay sürmez" denilerek topa tutulan ancak her detaylarıyla da ayrı bir olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşmayı bitiremiyoruz.
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Tabii aşk hayatıyla sıkça gündemimizde yer alan Hande Erçel'in sıkça tartışılan kariyeri de manşetlerden düşmek bilmiyor.
Oyunculuğu yüzünden sıkça linçlenen, pek çok ödül töreninde boy gösterdiği için tepki görmekten kaçamayan Erçel yine bu geceye de damgasını vurdu.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Jow Awards törenindeki Türk rüzgarı esintilerinden biri de Hande Erçel oldu.
Zuhair Murad'ın 2015 koleksiyonuna ait ışıltılı elbiseyle göz kamaştıran ünlü oyuncu kırmızı halıdaki süzülüşleriyle dikkatleri üzerine çeken isimler arasına girdi!
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Kimileri Hande Erçel'in bu elbiseli halini adeta bir prensese benzetip çok beğense de ünlü oyuncuyu "nişanlık giymiş" diyerek topa tutanlar da oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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