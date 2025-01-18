Joy Awards Töreninde Hakan Sabancı Olmadan Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Arap dünyasının en önde gelen eğlence ödülleri arasında yer alan Joy Awards bu gece düzenlendi. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Türk esintisi de vardı.

Bizden de tanıdık simaların katıldığı, çeşitli sanat ve medya alanlarında ödülleri dağıltıldığı geceye damga vuranlardan biri de Hande Erçel oldu. Ödül törenine kombiniyle damga vuran Erçel'in Zuhair Murad imzalı tasarım elbisesi kullanıcıları ikiye böldü.