Hepsi Grubu Üyesi Cemre'nin Kızı Kayra'nın Ne Kadar Büyüdüğünü Görünce Yaşlandığınızı Hissedeceksiniz!
Hepsi Grubu Üyesi Cemre'nin Kızı Kayra'nın Ne Kadar Büyüdüğünü Görünce Yaşlandığınızı Hissedeceksiniz!
Bir dönemin genç kızlarının hayran olduğu, hala da hayranlıklarının devam ettiği Hepsi grubu çoğumuz gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Her şarkıları ve klipleriyle hafızalarımıza kazınan grubun dağılması da bizleri yıkmıştı adeta. O günden sonra kendi hayatlarına bakan üyelerden Cemre Kemer mutlu aile tablosuyla içimizi sıcacık eden kişi olmuştu.
İki çocuk annesi olan Cemre'nin ilk göz ağrı Kayra'yla verdiği pozlar ise bambaşka! Ünlü şarkıcı bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızıyla anne-kız turuna çıkan Cemre'nin minik kızı Kayra'nın ne kadar büyüdüğünü görenler biraz da olsa duygulanmadan edemedi!
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2000'li yıllarında piyasa sürdükleri "Olmaz Oğlan" şarkısıyla milyonlarca genç kızın kalbini fetheden Hepsi grubu hala pek çoğumuzun müzik listelerini süslemeye devam ediyordur.
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2009 senesinde çıkardıkları 'Hep Bana' parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin'in gruptan ayrılması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Grup üyeleri o günden yollarına bir süre Yasemin, Eren ve Cemre olarak devam etmişti.
Daha sonra muhteşem üçlü de 'Hepsi' yollarını ayırıp kendi hayatlarına bakmıştı. Unutulmaz grup geçtiğimiz aylarda patlayan 20. yıl konserleri yüzünden gerilmişti.
2017 yılında tek başına albüm yapacağını duyuran Cemre Keser de 2018 yılında müziğini bıraktığını açıklayıp kariyerine influencer olarak devam etme kararı almıştı.
O günden sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cemre 2020 yılının Aralık ayında Emre Medina ile nikah masasına oturmuştu.
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Gıpta edilesi bir evlilikleri olan çift 2021 yılında dünyaya gelen kızları Kayra ile ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı.
Minik kızıyla yüreklerimizi eriten Cemre Kemer'in her paylaşımı gözlerden kalpler çıkarmıştı, çıkarmaya da devam ediyor...
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Cemre Kemer, geçtiğimiz gün kızı Karla ile bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülendi. Yöneltilen soruları yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı sadece "Her şey yolunda kızımla birlikte alışverişe çıktık. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Ama asıl göze çarpan noktaysa dünyalar güzeli Kayra'nın ne kadar büyüdüğü oldu. Biraz utangaç hale bürünen minik Kayra poz vermek yerine anneciğinin arkasına saklandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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