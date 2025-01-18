Hepsi Grubu Üyesi Cemre'nin Kızı Kayra'nın Ne Kadar Büyüdüğünü Görünce Yaşlandığınızı Hissedeceksiniz!

Bir dönemin genç kızlarının hayran olduğu, hala da hayranlıklarının devam ettiği Hepsi grubu çoğumuz gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Her şarkıları ve klipleriyle hafızalarımıza kazınan grubun dağılması da bizleri yıkmıştı adeta. O günden sonra kendi hayatlarına bakan üyelerden Cemre Kemer mutlu aile tablosuyla içimizi sıcacık eden kişi olmuştu.

İki çocuk annesi olan Cemre'nin ilk göz ağrı Kayra'yla verdiği pozlar ise bambaşka! Ünlü şarkıcı bugün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızıyla anne-kız turuna çıkan Cemre'nin minik kızı Kayra'nın ne kadar büyüdüğünü görenler biraz da olsa duygulanmadan edemedi!