'Kıblesi'nden Şaşmamış: Demet Akalın Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Düğününe Gittiği İddiasına Çıkıştı
'Kıblesi'nden Şaşmamış: Demet Akalın Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Düğününe Gittiği İddiasına Çıkıştı
Ünlü iş insanı Reza Zarrab'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Kendisi geçtiğimiz akşam Miami'de Dilara Altıntop ile nikah masasına oturdu. Bundan günler önce üç gün sürecek düğün için Türkiye'den de ünlülerin yola çıktığı iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, Derya Tuna gibi isimlerin dışında bir de Demet Akalın olduğu ileri sürülmüştü.
Hadise olaylarından sonra 'Kıblem' dediği Ebru Gündeş'in eski eşinin düğününe gittiği söylenen Demet Akalın geçtiğimiz saatlerde iddialara sert bir şekilde cevap verdi.
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Dillere pelesenk olan şarkıları, gündeme damgasını vuran sahne şovları ve iddialı kombinleriyle sıkça manşetlerde olan Hadise'nin 'Esas Oğlan'la oyunculuğa da adım atması çok konuşulmuştu.
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Oyunculuk performansı kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da epey eleştirilmişti. Hadise'yi topa tutan isimlerden biri de Demet Akalın olmuştu.
Ebru Gündeş'le husumetli olan Hadise konusundaki tarafını çok net belli eden Demo, "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin." açıklamalarında bulunmuştu.
Daha sonra Ebru Gündeş'le olan anılarını ve pozlarını da ara ara hesabından paylaşan Akalın hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
Demo hakkında, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Miami'de yapılacak ve üç gün süreceği söylenen düğününe gideceği yönünde söylentiler çıktı.
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Bu iddiaların ortaya atılmasındaki en büyük sebepse Akalın'ın düğünden birkaç gün önce Miami yolculuğu öncesi yaptığı paylaşımlar oldu.
Geçtiğimiz gün Dilara Altıntop'la nikah masasına oturan Reza Zarrab'ın düğün kareleri gelmeye başladı.
Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu iddiaları yalanlayıp, "Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim, düğünde falan değildim!" açıklamasında bulundu.
"Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!" diyerek yayılan haberlere de sert çıktı!
Kendisiyle ilgili bir Instagram postunun altında da bu iddiaya epey sinirlendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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