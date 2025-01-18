'Kıblesi'nden Şaşmamış: Demet Akalın Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Düğününe Gittiği İddiasına Çıkıştı

Ünlü iş insanı Reza Zarrab'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Kendisi geçtiğimiz akşam Miami'de Dilara Altıntop ile nikah masasına oturdu. Bundan günler önce üç gün sürecek düğün için Türkiye'den de ünlülerin yola çıktığı iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, Derya Tuna gibi isimlerin dışında bir de Demet Akalın olduğu ileri sürülmüştü.

Hadise olaylarından sonra 'Kıblem' dediği Ebru Gündeş'in eski eşinin düğününe gittiği söylenen Demet Akalın geçtiğimiz saatlerde iddialara sert bir şekilde cevap verdi.