İthamları Şoke Etmişti: Futbolcu Enis Destan Nişanlısına Ağır Sözler Sarf Eden Annesini Her Yerden Sildi!
İthamları Şoke Etmişti: Futbolcu Enis Destan Nişanlısına Ağır Sözler Sarf Eden Annesini Her Yerden Sildi!
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Destan’ın evlilik yolunda attığı kişi ise annesi Gül Destan tarafından hiç onaylanmamıştı. Oğluyla epey yaş farkı bulunan gelini Arzum'a şoke eden sözler söyleyen Gül Destan'ın paylaşımları görenlerin ağzını bir karış açık bırakmıştı.
Gelin-kaynana arasındaki gerilimde büyük bir olay daha yaşandı. Enis Destan, sevdiği kadın için “Para avcısı” diyen annesi Gül Destan'ı her yerden sildi!
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Trabzonspor formasıyla top koşturan Enis Destan geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Genç futbolcunun evlilik yolundaki ilk adımında konuşulan konu bambaşka olmuştu!
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Enis Destan'ın annesi, oğlundan 10 yaş büyük pilates eğitmeni Arzum Kuruçalı'yı hedef alan açıklamalar yaparak “Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı” ifadelerini kullanmıştı.
Gül Destan'ın öfke dolu paylaşımları herkesi şoke etmişti. Arzum Kuruçalı'nın yaşından tutun kıyafetine kadar her detaya ayrı öfkelenen Gül Hanım "Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli." demişti.
Gül Destan'ın sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ses getirmişti.
"Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler." gibi birçok ifade kullanmıştı.
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Annesi Gül Hanımın sözlerine kayıtsız kalamayan Enis Destan yaşananlara oldukça sinirlenmiş olacak ki konuya dair harekete geçti.
Genç futbolcu, sevdiği kadına fene patlayan annesi Gül Destan'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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