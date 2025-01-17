İthamları Şoke Etmişti: Futbolcu Enis Destan Nişanlısına Ağır Sözler Sarf Eden Annesini Her Yerden Sildi!

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Destan’ın evlilik yolunda attığı kişi ise annesi Gül Destan tarafından hiç onaylanmamıştı. Oğluyla epey yaş farkı bulunan gelini Arzum'a şoke eden sözler söyleyen Gül Destan'ın paylaşımları görenlerin ağzını bir karış açık bırakmıştı.

Gelin-kaynana arasındaki gerilimde büyük bir olay daha yaşandı. Enis Destan, sevdiği kadın için “Para avcısı” diyen annesi Gül Destan'ı her yerden sildi!