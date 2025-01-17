"Beni Çıplak Filme Aldı": Wanda Nara'nın Icardi Aleyhindeki İfadesi Ortaya Çıktı, İddialar Şoke Etti!
"Beni Çıplak Filme Aldı": Wanda Nara'nın Icardi Aleyhindeki İfadesi Ortaya Çıktı, İddialar Şoke Etti!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla sürekli tartışma yaratan Wanda bu sefer de mahkeme önünde açıklamalarda bulundu.
Arjantin basınından MinutoUno'nun haberine göre; Wanda Nara, Icardi ile ilgili akılalmaz iddialar ortaya attı. Tehdit edildiğini öne süren Wanda 'Beni çıplak olarak filme aldı' diyerek okları bir kez da ünlü futbolcuya çevirmek istedi.
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Aylar önce başlayan ve günümüzde bile hala devam eden Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreci günden güne daha sancılı bir sürece evriliyor.
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Dava açıldığı günden bu yana işler epey çirkinleşti ve çirkinleşmeye de devam ediyor. Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı L-Gante'yle yeni aşka yelken açtığını duyurduktan sonra yıldız futbolcunun 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon Euro'sunu isteyince işler iyice kızıştı.
İlerleyen günlerde genç rapçi sevgilisinden de ayrılan Wanda, Icardi'yle olan pozlarını arşivden çıkarınca "Geri dönecek" yorumları yaptırsa da; Arjantinli topçu gönlünü bir başka güzele kaptırdı bile...
Eski aşkının China Suarez'le romantizm dolu aşklarına katlanamadığı düşünülen Wanda Nara geçtiğimiz gün mahkemeye ifade verdi.
Arjantin basınından MinutoUno'nun haberine göre Wanda'nın ifadeleri ortaya çıktı. Mahkemede Icardi'nin kendisini filme aldığını iddia eden Nara "Şikayetimde de belirttiğim gibi gerçek şu ki çok korkuyorum" diyerek devam etti:
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"Birincisi, beş erkek çocuk annesiyim ve hepsinden önemlisi tehditlere tanık olan üç ergen oğlum var. Duydunuz mu? Hep tehdit edildim. Mauro her zaman kameralara sahip olmaktan çok hoşlanırdı. Aslında Milano'daki bir apartman dairemizde, Milano'daki iki apartman dairemizde, onları doğrudan görüntüleyen kameralarımız var ve yatağa bakıyorlardı"
"Bu görüntüler bizim mahremiyetimizde, hatta arkadaşlarımız ve ailemiz tarafından bile görüldü, çünkü çevremdeki birçok kişiye gösterildi. Onunla ve diğer insanlarla ayrı kaldığımız ve kavga ettiğimiz zamanlarda çektiğim cinsel fotoğraf ve videolardan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."
Icardi ile ayrı oldukları bile filme alındığını iddia ederek "Son zamanlarda burada, Santa Barbara'daki evimin yarı kötü, yıkılmış haldeki görüntülerini yükledi, benim imajımla çalıştığımı biliyordu. Ben o gün "Yıkanmak için içeri girdiğim ve onun da beni Santa Barbara'da çıplak olarak filme aldığı doğru. Ayrıldıktan sonra banyoya gitti, kapıyı açtı ve beni filme aldı. O kısmı yüklemedi ama elinde var." ifadelerini kulladı.
Icardi'nin mahkemede yaptığı açıklamaların medyaya yansıyan kısımları ise şöyle: Kızlarıma asla zarar vermem ve kızlarımın annesine de asla zarar vermem. Tüm bunların en iyi şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözülebilmesi için avukatlarımla birlikte buradayım. 2 yıldır Arjantin'de değil, Türkiye'de yaşıyorum ve çocukların hepsine ben bakıyorum. Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. Bencil kararları yüzünden çocuklar uzun süredir kendini terk edilmiş hissediyor. Bu durum kızlarımın ruh sağlığını, sosyal yaşamlarını ve gelecekteki tüm yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Wanda, L-Gante ile birlikte Brezilya'da aşk tatili yaptı. L-Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından dolayı 3 ay hapis yattı. O tehlikeli birisi. Kızlarımla aynı ortamda olmasını yanlış buluyorum. Ben öyle değilim, örnek bir baba olduğumu düşünüyorum.'
Icardi de mahkemede açıklamalar yaptı. Hakim karşısında konuşan yıldız futbolcunun medyaya aktarılan ifadeleri de şu şekilde: "Kızlarıma asla zarar vermem ve kızlarımın annesine de asla zarar vermem. Tüm bunların en iyi şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözülebilmesi için avukatlarımla birlikte buradayım. 2 yıldır Arjantin'de değil, Türkiye'de yaşıyorum ve çocukların hepsine ben bakıyorum."
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"Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. Bencil kararları yüzünden çocuklar uzun süredir kendini terk edilmiş hissediyor. Bu durum kızlarımın ruh sağlığını, sosyal yaşamlarını ve gelecekteki tüm yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Wanda, L-Gante ile birlikte Brezilya'da aşk tatili yaptı. L-Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından dolayı 3 ay hapis yattı. O tehlikeli birisi. Kızlarımla aynı ortamda olmasını yanlış buluyorum. Ben öyle değilim, örnek bir baba olduğumu düşünüyorum.'
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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