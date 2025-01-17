"Beni Çıplak Filme Aldı": Wanda Nara'nın Icardi Aleyhindeki İfadesi Ortaya Çıktı, İddialar Şoke Etti!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla sürekli tartışma yaratan Wanda bu sefer de mahkeme önünde açıklamalarda bulundu.

Arjantin basınından MinutoUno'nun haberine göre; Wanda Nara, Icardi ile ilgili akılalmaz iddialar ortaya attı. Tehdit edildiğini öne süren Wanda 'Beni çıplak olarak filme aldı' diyerek okları bir kez da ünlü futbolcuya çevirmek istedi.