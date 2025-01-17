Edis, Jandae Perçem'in Ayşe Barım ve Kendisi Hakkındaki 'Korkuyorlar' İddialarına Yanıt Verdi!
Edis, Jandae Perçem'in Ayşe Barım ve Kendisi Hakkındaki 'Korkuyorlar' İddialarına Yanıt Verdi!
Yaşamını Amerika'da devam ettiren oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu.
Hem pek çok iddianın odağındaki menajer Ayşe Barım hem de Edis hakkında oldukça çarpıcı yorumlarda bulundu. Başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmi zamanı çektiğini iddia ettiği sıkıntıları anlatıp ünlü popçuya göndermelerde bulundu.
Söz konusu videonun ses getirmesinden kısa bir süre sonra Edis sessizliğini bozarak açıklama yaptı.
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Hepinizin bildiği gibi günlerdir gündemimizde odağında ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım olan dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddialarıyla büyüyen tartışmalar var.
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Bu konunun günden güne büyümesiyle kimilerinin hedef aldığı Ayşe Barım ajansın oyuncuları ve sektörden farklı isimler tarafından da destek gördü.
Ünlülerin menajerliğini yapan Barım'a yönelik sert iddialar ortaya isimlerden biri de Jandae Perçem yani gerçek adıyla Candeğer Perçem oldu.
Şimdilerde hayatına Amerika'da devam eden oyuncu ve yapımcı Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili yaşadığı süreçte gerçekleşen sıkıntılarını açıkladı.
Instagram hesabından bir video paylaşan Jandae Perçem, Edis'in filmde kendini beğenmediğini öne sürerken dikkat çeken iddialar da ortaya attı. Ünlü şarkıcının bu durumu sonrası Ayşe Barım'ın harekete geçip dağıtımcıyı aradığını ve söz konusu dağıtımcının da korkusu yüzünden filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü ileri sürdü.
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Perçem'in "O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan" şeklinde konuştuğu video kısa sürede ses getirdi.
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Şarkıcı Edis ise Jandae Perçem'in bu iddialarına karşılık olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verirken dava açacağını da duyurdu.
"Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikaye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi, gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir." diyen Edis'in "Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana "kanser annenin ölümüne yetişeme" diye insanlık dışı mesaj atabilen birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an farkediyorum" sözleri de bir hayli dikkat çekti.
Edis'in açıklamasının tamamını da buradan okuyabilirsiniz....
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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