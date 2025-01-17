Edis, Jandae Perçem'in Ayşe Barım ve Kendisi Hakkındaki 'Korkuyorlar' İddialarına Yanıt Verdi!

Yaşamını Amerika'da devam ettiren oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu.

Hem pek çok iddianın odağındaki menajer Ayşe Barım hem de Edis hakkında oldukça çarpıcı yorumlarda bulundu. Başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmi zamanı çektiğini iddia ettiği sıkıntıları anlatıp ünlü popçuya göndermelerde bulundu.

Söz konusu videonun ses getirmesinden kısa bir süre sonra Edis sessizliğini bozarak açıklama yaptı.