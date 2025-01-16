Wanda Nara İşte Şimdi Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Sevgilisi China Suarez'in Hamile Olduğu Öne Sürüldü!

Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Mauro Icardi'nin 10 yıllık eşi Wanda Nara ile ihanet yüzünden yollarını ayırması epey bir gündem yaratmıştı. Hala birçok iddiayla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu geçtiğimiz günlerde de oyuncu ve şarkıcı China Suarez'le yen bir aşka yelken açtı.

Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre dünya basınına damga vuran bir iddia ortaya attı. Buna göre China Suarez hamile, yani Icardi yeniden baba oluyor!