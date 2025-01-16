Wanda Nara İşte Şimdi Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Sevgilisi China Suarez'in Hamile Olduğu Öne Sürüldü!
Wanda Nara İşte Şimdi Çıldıracak: Icardi'nin Yeni Sevgilisi China Suarez'in Hamile Olduğu Öne Sürüldü!
Attığı her adımla gündeme bomba gibi düşen Mauro Icardi'nin 10 yıllık eşi Wanda Nara ile ihanet yüzünden yollarını ayırması epey bir gündem yaratmıştı. Hala birçok iddiayla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu geçtiğimiz günlerde de oyuncu ve şarkıcı China Suarez'le yen bir aşka yelken açtı.
Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre dünya basınına damga vuran bir iddia ortaya attı. Buna göre China Suarez hamile, yani Icardi yeniden baba oluyor!
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Aylardan beri hem spor hem de magazin gündemini meşgul eden bir konu var biliyorsunuz. O da Icardi ve Wanda Nara'nın sancılı ve günden güne daha da çirkin bir hale bürünen boşanma süreçleri!
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Icardi'yle evli olduğu dönemlerde kendisinden yaşça epey küçük rapçi L-Gante'yle dudak dudağa, kucak kucağa pozlar paylaşıp sarı-kırmızılı camiayı epey öfkelendiren Wanda, Arjantin'e dönüp gününü gün etmeye başlamıştı.
Akılalmaz iddiaların ortaya dökülüp kirli çamaşırların saçılmasıyla işler iyice büyüdü. Wanda, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon Euro'sunu da istemeye başlarken bir yandan da iki kızı için tam velayet talep etmesi yıldız futbolcuyu epey kızdırdı.
Tatsız ve bitmek bilmeyen sürecin devam etmesiyle canından bezen Icardi, yeni bir aşka yelken açıp gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırdı.
Galatasaraylılar'ın yeni yengeleriyle tanıştığı sıralarda yeni bir iddia patlak verdi. Hatta bu iddia dünya basınına damgasını vurdu.
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Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre'nin haberine göre; Arjantinli futbolcunun yeni sevgilisi China Suarez hamileymiş.
America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan Latorre 4 farklı kaynaktan bebek haberinin doğrulandığını söyledi.
Ünlü magazincinin "Şimdi Wanda'yı çıldırtmak için koşturuyorlarsa... Hepsi deli doktoru için hazır" sözleri ise oldukça ikonikti...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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