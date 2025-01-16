Kavga Fena Büyüyor: Elçin Sangu Kendisine Oynayan Birsen Altuntaş'ı Yeniden İfşalama Sinyali Verdi!

Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları yönelik sert bir çıkış yapıp konu hakkında uzunca bir analiz yaparak gündemimize oturuvermişti.

Paylaşımı sonrası X'te Birsen Altuntaş'ın taş atmasıyla beraber kollarını sıvayan ünlü oyuncu sağlam bir tartışmanın içine dahil olmuştu. Ardından Altuntaş'ı sunduğu belgelerle vuran Sangu herkesi şaşkına çevirmişti.

Sular dün yine yükseldi. Fenomen Ceren Yılmaz olayıyla okları Sangu'ya çeviren Altuntaş yine inceden laf soktu. Bu paylaşımı boş geçmeyen Elçin Sangu ise 'Şimdi yine sana bir sürpriz yapmak zorunda kalacağım, ama bu sefer iki tane!' diyerek bizi meraka sürükledi!