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Kavga Fena Büyüyor: Elçin Sangu Kendisine Oynayan Birsen Altuntaş'ı Yeniden İfşalama Sinyali Verdi!

Kavga Fena Büyüyor: Elçin Sangu Kendisine Oynayan Birsen Altuntaş'ı Yeniden İfşalama Sinyali Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
16.01.2025 - 14:26

Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları yönelik sert bir çıkış yapıp konu hakkında uzunca bir analiz yaparak gündemimize oturuvermişti. 

Paylaşımı sonrası X'te Birsen Altuntaş'ın taş atmasıyla beraber kollarını sıvayan ünlü oyuncu sağlam bir tartışmanın içine dahil olmuştu. Ardından Altuntaş'ı sunduğu belgelerle vuran Sangu herkesi şaşkına çevirmişti. 

Sular dün yine yükseldi. Fenomen Ceren Yılmaz olayıyla okları Sangu'ya çeviren Altuntaş yine inceden laf soktu. Bu paylaşımı boş geçmeyen Elçin Sangu ise 'Şimdi yine sana bir sürpriz yapmak zorunda kalacağım, ama bu sefer iki tane!' diyerek bizi meraka sürükledi!

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Hem popüler hem de uzun süredir görülmediği için unutulmaya yüz tutan oyuncular günlerdir sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmeye devam ederken Elçin Sangu da konuya sessiz kalmamıştı.

Hem popüler hem de uzun süredir görülmediği için unutulmaya yüz tutan oyuncular günlerdir sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmeye devam ederken Elçin Sangu da konuya sessiz kalmamıştı.

"Tekelleşme" iddialarının altının boş olmadığını vurgulayıp "Sektördeki çarpıklıklar, yetenekli kişilerin sisteme girişini de zorlaştırıyor. Ahbap-çavuş ilişkileri, yeni oyuncuların sektörde varlık göstermesini engellerken, başarılı projeler hak eden oyuncular yerine “bağlantıları güçlü” kişilere teslim ediliyor" diyerek koca bir analiz yapmıştı kendisi:

Ünlü oyuncunun X hesabı üzerinden yazıp yayınladığı bu flood'u kimileri tarafından çok beğenilse de kimilerinin de gözüne battı. Analizi yüzünden ilk başta Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, daha sonra da Birsen Altuntaş'ın başlattığı bir tartışmanın içinde buldu kendisini.

Ünlü oyuncunun X hesabı üzerinden yazıp yayınladığı bu flood'u kimileri tarafından çok beğenilse de kimilerinin de gözüne battı. Analizi yüzünden ilk başta Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, daha sonra da Birsen Altuntaş'ın başlattığı bir tartışmanın içinde buldu kendisini.

Suların bir anda yükselmesiyle Altuntaş'a laf sayan Sangu'nun "Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal. Nasıl atıp tuttuğunu nişane olarak alnına yapıştıracağım" demesi herkesi meraka sürükledi:

Olayı takip eden pek çok X kullanıcısı ise "Ne sürprizi olacak?" derken ünlü oyuncuları elindeki belgeleri "Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi" diyerek ortaya döktü:

Elçin Sangu'nun X'te tt olmasının ardından bir bomba da dünyayı gezip video içerikleri üreten Ceren Yılmaz'dan geldi!

Elçin Sangu'nun X'te tt olmasının ardından bir bomba da dünyayı gezip video içerikleri üreten Ceren Yılmaz'dan geldi!

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisinin yoluna taş koyduğunu iddia eden fenomenin sözleri ortalığı iyice karıştırdı.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisinin yoluna taş koyduğunu iddia eden fenomenin sözleri ortalığı iyice karıştırdı.

Herkesi afallatan açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın paylaşımlarını da burada derlemiştik:

Birsen Altuntaş da husumetlisi Elçin ve sevgilisi hakkındaki olay iddiaları görünce boş durmadı tabii. Ceren Yılmaz'ın geçtiğimiz saatlerde paylaştığı bir videosunu X hesabından paylaştı.

Birsen Altuntaş da husumetlisi Elçin ve sevgilisi hakkındaki olay iddiaları görünce boş durmadı tabii. Ceren Yılmaz'ın geçtiğimiz saatlerde paylaştığı bir videosunu X hesabından paylaştı.
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Paylaşımına da "Elçin Sangu ve Yunus Özdiken çifti hakkında "Video İçeriği Üreticisi Ceren Yılmaz'ın anlattıklarını buraya bırakıyorum. Ceren'in açıklamaları devam edecekmiş... Beklemede kalalım. 😮" notunu düştü.

Bu gönderiyi kendisine yönelik bir taş olarak algılayan Elçin Sangu'nun da cevabı gecikmedi.

Bu gönderiyi kendisine yönelik bir taş olarak algılayan Elçin Sangu'nun da cevabı gecikmedi.

"Maalesef hala aynı hataları yapıyorsun" diyen Sangu, "Şimdi yine sana bir sürpriz yapmak zorunda kalacağım, ama bu sefer iki tane!" diyerek Birsen Altuntaş'ı yeniden ifşalama sinyalleri verdi!

"Maalesef hala aynı hataları yapıyorsun" diyen Sangu, "Şimdi yine sana bir sürpriz yapmak zorunda kalacağım, ama bu sefer iki tane!" diyerek Birsen Altuntaş'ı yeniden ifşalama sinyalleri verdi!
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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