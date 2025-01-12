Konunun Özünü Bozduğunu Düşünen Meslektaşlarına Taş Atan Elçin Sangu'dan "Tekelleşme İddiası" Analizi!
Konunun Özünü Bozduğunu Düşünen Meslektaşlarına Taş Atan Elçin Sangu'dan "Tekelleşme İddiası" Analizi!
Birkaç gündür dur durak bilmeden devam eden dizi sektöründeki çarpıklık ve 'tekelleşme' iddiaları alıp başını gitti! Ünlüler arasında taraf belli ettikleri bir tartışmaya dönüşen, hemen hemen her ismin de eteğindeki taşları döktüğü mesele gün geçtikçe büyüdü.
Sektördeki tekelleşme iddialarına bir yorum da ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan geldi.
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Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmayı baz alarak dizi sektörüyle ilgili ortaya atılan iddialar ve tekelleşme konusu başını alıp gitti. Oyunculuk sektöründeki çarpıklıkların ve haksızlıkların altı çizilirken ünlü menajer Ayşe Barım, ajansı ID İletişim ve Serenay Sarıkaya hakkında da büyük iddialar ortaya atıldı.
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Elbette olay yalnızca Serenay Sarıkaya, Mert Demir ve Ayşe Barım'la kalmadı. Önce ID İletişim oyuncuları, "tekelleşme" problemini kesin bir dille yalanlayarak ajanslarının arkasında durdu. Fakat aynı zamanda ID İletişim bünyesinde olmayan oyuncular da birer birer dökülmeye başladı.
Tepkiler çığ gibi büyümeye, konu da bambaşka tartışmalara yol açmaya ve magazinselleştirilmeye devam ederken, geçtiğimiz saatlerde Kiralık Aşk'la kalbimizde bambaşka bir yer edinen Elçin Sangu'dan da durum değerlendirmesi geldi.
Sektörde işlerin nasıl ilerlediğini, nelerin eksik, yanlış ve çarpık olduğunu tane tane anlatan Elçin Sangu, neler yapılabileceğini de dile getirirken, tüm bu çıkan kıyametin sonunun iyi bir yere varabileceğini düşündüğünü söyledi.
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Bir kullanıcının, "birkaç gün sonra unutulacak" serzenişine de "Dur bakalım... Her zaman umut vardır" diyerek cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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