Hastaneye Kaldırıldı: Kaza Geçiren İrem Derici, Mersin Konserini İptal Etmek Zorunda Kaldı!
Hastaneye Kaldırıldı: Kaza Geçiren İrem Derici, Mersin Konserini İptal Etmek Zorunda Kaldı!
Dobralığını ayrı, hazırcevaplarını ayrı sevdiğimiz İrem Derici, sık sık gündem olan isimlerden biri. Bu sefer dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi ise konser maratonuna hız kesmeden devam ederken kendisinden gelen korkutan haber!
Sabah saatlerinde düştüğü öğrenilen İrem Derici, Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldı. Buyurun, neler olmuş detaylara beraber bakalım.
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İrem Derici, hayatımıza girdiğinden beri her konu hakkında yaptığı çat çat yorumlarıyla, hazırcevapları ve kimine fazla kimine tam ayarında gelen dobralıklarıyla sık sık konuştuğumuz isimlerin başında geliyor biliyorsunuz.
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O Ses Türkiye ile beraber başlayan şarkıcılık serüveninde başını alıp giden, birçok kült şarkıya imza eden ve konser maratonuna hız kesmeden devam eden Derici bu sefer yaşadığı talihsiz kazayla gündemimizde.
11 Ocak'ta Mersin'de konser vermesi planlanan İrem Derici, konser günü sabaha geçirdiği kaza sebebiyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.
Hastaneye kaldırılan Derici'nin durumu iyi olsa da düşmeye bağlı kafa travması sebebiyle konsere çıkmaması gerektiğine karar verildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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