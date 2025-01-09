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İddialara Sessiz Kalan ID İletişim Oyuncusu Hande Erçel'den Menajeri Ayşe Barım'a Kalpli Destek!

İddialara Sessiz Kalan ID İletişim Oyuncusu Hande Erçel'den Menajeri Ayşe Barım'a Kalpli Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.01.2025 - 23:34

TV100 yazarının köşe yazısının ardından alevlenen 'tekelleşme' iddiaları ve iddiaların ucunun değdiği Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim günlerdir hem sosyal medyanın hem magazinin hem de televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor. 

ID İletişim'in ve bünyesindeki tüm oyuncuların yalanlayarak tepki gösterdiği iddialar kimileri tarafından da haklı bulunuyor. Beki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde konunun muhattaplarından ilk röportajlar gelmişti. 

ID İletişim bünyesinde olup da henüz herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimler arasında da Hande Erçel vardı. Erçel, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'in açıklamasını paylaşmadı ama menajerine desteğini de esirgemedi!

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Son dört gündür, TV100'den Fuat Uğur'un Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma üzerine kaleme aldığı köşe yazısında ID İletişim ve ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'yı ima ettiği kısmı konuşuyoruz.

Son dört gündür, TV100'den Fuat Uğur'un Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma üzerine kaleme aldığı köşe yazısında ID İletişim ve ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'yı ima ettiği kısmı konuşuyoruz.

Kaçıranlar için olayın tüm detayları ilk gününden son anına bu içeriğimizde mevcut:

Olaya hakim olanlar bilir, tüm sosyal medyayı yıkan meselenin ardından başta ID İletişim bünyesindeki Ayşe Barım'ın oyuncuları olmak üzere birçok ünlü isim konuya dair yorumunu dile getirmişti.

Olaya hakim olanlar bilir, tüm sosyal medyayı yıkan meselenin ardından başta ID İletişim bünyesindeki Ayşe Barım'ın oyuncuları olmak üzere birçok ünlü isim konuya dair yorumunu dile getirmişti.

Barım'ın oyuncuları iddiaları kesinlikle yalanlarken ve ahlak dışı olduğunun altını çizerken, bazı oyuncularımız da söylenenlere hak vermiş, 'tekelleşme' konusunun çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ünlüleri iki ayrı fikrin dolandığı bir tartışmanın içine sokan olay büyümeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde önce Serenay Sarıkaya sonra da iddiaların odağındaki Ayşe Barım röportaj verdi.

Ünlüleri iki ayrı fikrin dolandığı bir tartışmanın içine sokan olay büyümeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde önce Serenay Sarıkaya sonra da iddiaların odağındaki Ayşe Barım röportaj verdi.

Hem Serenay Sarıkaya'nın hem de Ayşe Barım'ın röportajına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

ID İletişim bünyesinde olmasına rağmen konuya dair henüz herhangi bir tepki göstermeyenler arasında Hande Erçel de vardı.

ID İletişim bünyesinde olmasına rağmen konuya dair henüz herhangi bir tepki göstermeyenler arasında Hande Erçel de vardı.

Hande Erçel, ID İletişim üyesi meslektaşları gibi resmi açıklamayı paylaşmadı ama kıymetli menajeri Ayşe Barım'dan desteğini esirgemedi.

Hande Erçel, ID İletişim üyesi meslektaşları gibi resmi açıklamayı paylaşmadı ama kıymetli menajeri Ayşe Barım'dan desteğini esirgemedi.
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Merve Dizdar'ın başrolünde yer aldığı yeni projeyi paylaşan Hande Erçel, Ayşe Barım'ı etiketleyip yanına da kalp yerleştirdi.

Merve Dizdar'ın başrolünde yer aldığı yeni projeyi paylaşan Hande Erçel, Ayşe Barım'ı etiketleyip yanına da kalp yerleştirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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