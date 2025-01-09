İddialara Sessiz Kalan ID İletişim Oyuncusu Hande Erçel'den Menajeri Ayşe Barım'a Kalpli Destek!
TV100 yazarının köşe yazısının ardından alevlenen 'tekelleşme' iddiaları ve iddiaların ucunun değdiği Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim günlerdir hem sosyal medyanın hem magazinin hem de televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor.
ID İletişim'in ve bünyesindeki tüm oyuncuların yalanlayarak tepki gösterdiği iddialar kimileri tarafından da haklı bulunuyor. Beki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde konunun muhattaplarından ilk röportajlar gelmişti.
ID İletişim bünyesinde olup da henüz herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimler arasında da Hande Erçel vardı. Erçel, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'in açıklamasını paylaşmadı ama menajerine desteğini de esirgemedi!
Son dört gündür, TV100'den Fuat Uğur'un Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma üzerine kaleme aldığı köşe yazısında ID İletişim ve ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'yı ima ettiği kısmı konuşuyoruz.
Olaya hakim olanlar bilir, tüm sosyal medyayı yıkan meselenin ardından başta ID İletişim bünyesindeki Ayşe Barım'ın oyuncuları olmak üzere birçok ünlü isim konuya dair yorumunu dile getirmişti.
Ünlüleri iki ayrı fikrin dolandığı bir tartışmanın içine sokan olay büyümeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde önce Serenay Sarıkaya sonra da iddiaların odağındaki Ayşe Barım röportaj verdi.
ID İletişim bünyesinde olmasına rağmen konuya dair henüz herhangi bir tepki göstermeyenler arasında Hande Erçel de vardı.
Hande Erçel, ID İletişim üyesi meslektaşları gibi resmi açıklamayı paylaşmadı ama kıymetli menajeri Ayşe Barım'dan desteğini esirgemedi.
Merve Dizdar'ın başrolünde yer aldığı yeni projeyi paylaşan Hande Erçel, Ayşe Barım'ı etiketleyip yanına da kalp yerleştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın