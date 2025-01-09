İddialara Sessiz Kalan ID İletişim Oyuncusu Hande Erçel'den Menajeri Ayşe Barım'a Kalpli Destek!

TV100 yazarının köşe yazısının ardından alevlenen 'tekelleşme' iddiaları ve iddiaların ucunun değdiği Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim günlerdir hem sosyal medyanın hem magazinin hem de televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor.

ID İletişim'in ve bünyesindeki tüm oyuncuların yalanlayarak tepki gösterdiği iddialar kimileri tarafından da haklı bulunuyor. Beki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde konunun muhattaplarından ilk röportajlar gelmişti.

ID İletişim bünyesinde olup da henüz herhangi bir paylaşımda bulunmayan isimler arasında da Hande Erçel vardı. Erçel, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'in açıklamasını paylaşmadı ama menajerine desteğini de esirgemedi!