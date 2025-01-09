İddiaların Odağındaki ID İletişim'in Ortak Kurucusu Ünlü Menajer Ayşe Barım'dan İlk Açıklama Geldi!
İddiaların Odağındaki ID İletişim'in Ortak Kurucusu Ünlü Menajer Ayşe Barım'dan İlk Açıklama Geldi!
Günlerdir gündemi dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesi ve iddiaların ucunun ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya değen tarafı meşgul ediyor biliyorsunuz.
Geçtiğimiz saatlerde konu hakkındaki ilk röportaj Serenay Sarıkaya'dan gelmişti. Birkaç dakika önce iddiaların odağındaki menajer Ayşe Barım, katıldığı bir davette Muhabir Online tarafından görüntülendi. Hakkındadaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Barım, hedef olduğunu söyledi.
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Günlerdir TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı, hem Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmaya değinen hem de üstü kapalı olsa da sektörde büyük çarpıklıklarınve haksızlıkların yaşandığı çirkin ithamlarla iddia eden köşe yazısı konuşuluyor. Özellikle de ID İletişim ve ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'yı ilgilendiren kısmı...
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Bleki denk gelmişsinizdir, mesele büyüyüp iddiaların odağındaki kişi ve kurum net bir şekilde anlaşıldığında önce ID İletişim'in kendisinden sonra da bünyesindeki hemen hemen tüm oyunculardan iddiaları yalanlayan açıklamalar gelmişti.
Saatlerleri llerledikçe alevlenen konunun ana muhataplarından biri olan Serenay Sarıkaya'dan ise geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajda konuya ilişkin ilk kez konuşmuştu.
Birkaç dakika önce iddiaların odağındaki ünlü menajer Ayşe Barım katıldığı bir davette Muhabir Online tarafından görüntülendi. Hedef olduğunu belirten Ayşe Barım, konuyu hızlıca kapatmak istedi ve içeri geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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