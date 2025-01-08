Gözyaşlarına Boğuldu: Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz'ın Tutuklanmasına Sebep Olan Konser Gecesini Anlattı!
Gözyaşlarına Boğuldu: Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz'ın Tutuklanmasına Sebep Olan Konser Gecesini Anlattı!
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan, bugün de hakkında tutuklanma kararı çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz saatlerde cezaevine gönderildi.
Durmaz'ın yakın dostu Selin Ciğerci, geçtiğimiz saatlerde fenomenin ablasının evinden videolar paylaştı. Ciğerci gözyaşlarına boğuldu, Kerimcan Durmaz'ın suçsuz olduğunun altını çizdi.
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Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın hayatı geçtiğimiz gün resmen tepetaklak oldu.
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Yasa dışı bahis suçlamasıyla önce gözaltına alınan Durmaz, sonrasında sağlık kontrölüne gönderilmiş ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden tutuklanma kararı çıkmıştı.
Emniyette verdiği ifadesinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarını hiçbir şekilde kabul etmeyip tüm suçlamaları yalanlayan Kerimcan Durmaz'a geçtiğimiz saatlerde en yakın arkadaşı Samet Liçina'dan destek gelmişti.
Kerimcan Durmaz'ın bir dönem küsse de sonradan hiçbir şey yaşanmamışçasına barıştığı kadim dostu Selin Ciğerci'den de yaşananlara tepki gecikmedi.
Gözyaşlarına boğulan Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz'ın ablasının evinden paylaşım yaptı. Ünlü fenomenin ifadesinde söylediklerinin gerçeği birebir yansıttığının ve suçlu olmadığının altını çizdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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