Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Kerimcan Durmaz'a Biricik Dostu Samet Liçina'dan Destek!

'Yıllardır kahkahalarımızı, yaşantımızı ve dostluğumuzu sizlerle paylaştık. Şimdi ise en kıymetli dostlarımdan biri olan Kerimcan Durmaz'ın haksız yere karşı karşıya kaldığı bir durumdayız. Kamuoyuna paylaşılan kendi ifadesi gerçeği tam anlamıyla yansıtmaktadır ve Kerimcan'ın bu olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı, avukatlarımız tarafından da kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Bizler burada her zaman sizlere umut, neşe ve mutluluk vermek için var olduk. Şimdi, bu zor günümüzde de sizlerin sevgi ve desteğiyle bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Hepinize yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz' açıklamasında bulundu.