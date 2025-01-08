Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Kerimcan Durmaz'a Biricik Dostu Samet Liçina'dan Destek!
Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen Kerimcan Durmaz'a Biricik Dostu Samet Liçina'dan Destek!
Dün yasa dışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan, bugün de hakkında tutuklanma kararı çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz saatlerde cezaevine gönderildi.
Yakın dostu Samet Liçina, yaşananların ardından sessiz kalamadı. Az önce sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanan Samet Liçina, 'Kerimcan Durmaz suçsuzdur' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir hayatımızda olan, uçak skandalının ardından ülkeden elini ayağını çekip ABD'ye yerleşen fakat kısa bir süre önce geri dönen ve popülaritesini ikiye katlayan fenomen Kerimcan Durmaz'ın hayatı geçtiğimiz saatlerde tepetaklak oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, dün yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde, önce sağlık kontrolüne gönderilen ardından tutuklamaya talebiyle adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz hakkında tutuklanma kararı çıktı.
Emniyette verdiği ifadesinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarını hiçbir şekilde kabul etmeyip tüm suçlamaları yalanlayan Kerimcan Durmaz'a geçtiğimiz dakikalarda yakın dostu, her vlogunun baş köşesinde yer alan Samet Liçina'dan destek geldi.
Sözlerine, "Bugün sizlerle bu üzücü süreçte hislerimizi paylaşmak bizi derinden yaralıyor" diyerek başlayan Samet Liçina,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın