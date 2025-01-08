Orhan Gencebay, Eşi Sevim Emre'yle 44 Yıldır Oturduğu Yalısını Dudak Uçuklatan Bir Fiyattan Satışa Çıkardı!
Orhan Gencebay, Eşi Sevim Emre'yle 44 Yıldır Oturduğu Yalısını Dudak Uçuklatan Bir Fiyattan Satışa Çıkardı!
Usta sanatçı Orhan Gencebay, 1978 yılından beri evli olduğu biricik hayat arkadaşı Sevim Emre'yle sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
Yıllardır yaşadıkları aşkla herkesi imrendiren çift, bu sefer özel hayatlarında aldıkları önemli bir kararla gündemde. Gencebay ve Sevim Emre, 44 yıldır oturdukları Boğaz'a sıfır yalılarını satışa çıkarmaya karar verdi. Yalı için istenen fiyat ise resmen dudak uçuklattı.
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.
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1978 yılında hayatının aşkı Sevim Emre'yle evlenen Orhan Gencebay, senelerdir dillere destan bir aşk yaşıyor. Sık sık da biricik eşine yaptığı jestlerle dikkat çekiyor.
Öte yandan Sevim Emre de başlı başına gündem olan isimlerden biri haline gelmiş durumda. Filtreyi abartan, her defasında Photoshop'un ayarının fazla fazla kaçtığı fotoğraflar paylaşan Sevim Emre, Orhan Bey'e de her fırsatta aşkını haykırıyor.
Çiftimiz bugün de yine özel hayatlarında verdikleri majör bir kararla gündemde. Gencebay'ın 44 yıl boyunca hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte oturduğu Baltalimanı’ndaki lüks yalısını satışa sunduğu öğrenildi.
Üstelik Boğaz’a sıfır konumdaki yalı için dudak uçuklatan bir fiyat belirlendi!
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160 metrekare büyüklüğündeki, 4 odalı ve bir salonlu yalı için istenen fiyat 107 milyon dolar olarak açıklandı.
Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin satış kararı almasının sebebi semtin hafta sonları yaşanan kalabalığından rahatsız olmaları ve daha sakin bir bölgede yaşamak istemeleri...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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