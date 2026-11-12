Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "90'lı Yıllarda Erkekler SGK Eliyle Kısırlaştırıldı"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

Aile Bakanı, bütçe görüşmeleri boyunca milletvekilleri tarafından yapılan değerlendirme ve öneriler için teşekkür etti. Özdemir Göktaş, milletvekillerinin kendisine her zaman ulaşabileceğini vurgulayarak, 'Sebebi ise siz, biz değil. Kadın ve çocuk meselesi gerçekten büyük bir hassasiyet gerektiren bir gruptur. Kadın-çocuk meselesi, siyaset üstü el alması gereken bir gruptur. Burada bir kadın canı yandığında, bir çocuğun canı yandığında emin olun ki bütün Türkiye'nin canı, bağrı yanıyor. Burada tabii sadece medyaya düşenlerle değil, görmediğimiz, sizin duymadığınız ama bizim bizzat müdahil olduğumuz dosyalar var' diye konuştu. Aile Bakanı, Türkiye genelindeki 442 avukatla tüm davalara büyük bir özveriyle müdahil olduklarını ve mağdurların haklarını savunduklarını ifade etti.

Konuşmasında nüfus politikalarına da değinen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlandığını ve doğurganlık oranlarındaki düşüşün önemli bir sorun haline geldiğini savundu. Görüşmeler sırasında Göktaş'ın 1990'lı yıllarda kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin sözleri de komisyonda tartışmaya neden oldu. Özdemir Göktaş, 'Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. Utanç verici... 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Ben size burada gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar' dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Göktaş'ın 'sistematik kısırlaştırma yapıldı' ifadesine tepki göstererek, 'Ne yani bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu' diye sordu. Tepkiler üzerine Bakan Özdemir Göktaş, 'Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim. Şimdi, yapılmadı demek de neden biliyor musunuz? 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı' yanıtını verdi.

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerine tepki göstererek, 'Değerli milletvekilleri, bu milletvekillerinin bir de akademisyenleri var mı acaba? Lütfen araştırsınlar konuyu. Biz burada o zaman sonlandıralım. Zaten kimsenin dinlemeye ihtiyacı yok. Kimse bir şey dinlemek istemiyor' dedi.