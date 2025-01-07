Berna Laçin, Usta Sanatçı Ferdi Tayfur'un Herkese Dert Olan Mirası Hakkında Konuştu!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Senenin ilk ölümü sanat dünyasını derinden sarstı, cenazede ise birçok olay yaşandı.

Tayfur, son yolculuğuna uğurlandıktan sonra ise geride bıraktığı servet gündeme oturdu. 5 çocuğu arasında pay edileceği konuşulan ve herkese de dert olan servetle ilgili geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den bir yorum geldi.

Tayfur'un dudak uçuklatacak bir servete sahip olmasının doğal olduğunu belirten Laçin, çocuklar arasındaki kavga ve tartışmaları yersiz buldu.