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Berna Laçin, Usta Sanatçı Ferdi Tayfur'un Herkese Dert Olan Mirası Hakkında Konuştu!

Berna Laçin, Usta Sanatçı Ferdi Tayfur'un Herkese Dert Olan Mirası Hakkında Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.01.2025 - 18:36

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Senenin ilk ölümü sanat dünyasını derinden sarstı, cenazede ise birçok olay yaşandı. 

Tayfur, son yolculuğuna uğurlandıktan sonra ise geride bıraktığı servet gündeme oturdu. 5 çocuğu arasında pay edileceği konuşulan ve herkese de dert olan servetle ilgili geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den bir yorum geldi. 

Tayfur'un dudak uçuklatacak bir servete sahip olmasının doğal olduğunu belirten Laçin, çocuklar arasındaki kavga ve tartışmaları yersiz buldu.

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Usta sanatçı Ferdi tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik.

Usta sanatçı Ferdi tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik.

Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Durumunun iyiye gittiği söyleniyordu fakat acı haber geldi...

AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Tayfur, son yolculuğuna uğurlandıktan sonra miras meselesi gündeme oturdu.

AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Tayfur, son yolculuğuna uğurlandıktan sonra miras meselesi gündeme oturdu.

Son zamanlarında kızı ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla öne çıkan usta ismin arkasında oldukça büyük hatta servet değerinde denebilecek kadar çok sayıda mülk bıraktığı ileri sürüldü.

Son zamanlarında kızı ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla öne çıkan usta ismin arkasında oldukça büyük hatta servet değerinde denebilecek kadar çok sayıda mülk bıraktığı ileri sürüldü.

Günaydın’dan Ömer Karahan’ın haberine göre; İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ve çocuk başına 600 milyon TL gibi bir sayıdan bahsedildiği iddia edildi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Herkese dert olan ve günlerdir gündemden düşmeyen servet meselesiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den bir yorum geldi.

Herkese dert olan ve günlerdir gündemden düşmeyen servet meselesiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde Berna Laçin'den bir yorum geldi.

Tayfur'un koca bir servete sahip olmasının oldukça doğal olduğunu söyleyen Laçin, arkasından kopan fırtınaların yersiz ve gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyerek, 'keşke güzelce yeseymiş' yorumunda bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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