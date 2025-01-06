Kızıyla Küs Giden Ferdi Tayfur'un Ölmeden Önceki Son İsteğini Gazeteci Kenan Çınar Açıkladı
Kızıyla Küs Giden Ferdi Tayfur'un Ölmeden Önceki Son İsteğini Gazeteci Kenan Çınar Açıkladı
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.
Cenazedeki önemli detaylardan biri de küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeninin küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya tutuşmasıydı. Babası Ferdi Tayfur'la küslüğü sebebiyle tepki çeken Tuğçe Tayfur babasının ölümüyle yıkılmıştı. Kimileri anlayış gösterirken kimileri de affedememişti kendisini...
Snob Magazin muhabirlerine konuşan Ferdi Tayfur'un yakın dostu ve gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının ölmeden önceki son isteğini açıkladı.
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Ne yazık ki 2 Ocak'ta Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'u kaybettik...
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Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Durumunun iyiye gittiği söyleniyordu fakat acı haber geldi...
AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
Bir süredir kızıyla arasındaki tartışmalarla ve küslükle gündeme gelen Ferdi Tayfur'un Marmaris'te acile kaldırıldığında Tuğçe Tayfur'un ziyarete gitmemesi tepki çekmişti.
Bir süre sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur'un sonradan iğnelerle zor ayakta durduğunu ve çok üzgün olduğunu öğrenmiştik. Babasının cenazesini almaya giden Tuğçe Tayfur'un "Babamı yalnız bırakmışsınız burada" haykırışı kimilerinin yüreğini yakarken kimilerine de samimiyetsiz gelmişti.
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Ardından cenazede olaylı geçmişti. Tuğçe Tayfur'un hamileliği yüzünden cenazeye katılmayacağı söylenmişti fakat babasını yalnız bırakmadı. Cenazede ön safhalarda yer alan Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında çıkan kavgada küfürler havada uçuştu.
Tuğçe Tayfur'a kimileri tepki, kimileri anlayış gösterdi. Snob Magazin muhabirlerine konuşan gazeteci Kenan Çınar ise konuyla ilgili her şeyi değiştirecek bir açıklamada bulundu. Yakın dostu Ferdi Tayfur’un anmasına katılan Çınar, “Ferdi Tayfur’un vasiyeti var mıydı?” sorusuna, “Son olarak hastanedeyken, kızıyla barışmak istediğini söyledi. ‘Kızımla barışmak istiyorum’ dedi” açıklamasını yaptı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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