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Böbreğini Vermişti: Ferdi Tayfur ve 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'un Filmleri Aratmayacak Hikayesi!

Böbreğini Vermişti: Ferdi Tayfur ve 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'un Filmleri Aratmayacak Hikayesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2025 - 10:04

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Senenin ilk ölümü sanat dünyasını derinden sarstı, cenazede ise birçok olay yaşandı. Dikkat çeken detaylardan biri de büyük oğlu Timur'un fenalaştığı anlardı. 

Ferdi Tayfur ve tam 15 yıl sonra kabul edip nüfusuna aldığı oğlunun filmleri aratmayan hikayesi ise yeniden gündeme geldi. Babasına böbreğini veren Timur'un kendisine hasret geçen yılların ardından Ferdi Tayfur'a nasıl kavuştuğunun detaylarını sizler için derledik...

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Arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik.

Arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik.

Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Durumunun iyiye gittiği söyleniyordu fakat acı haber geldi...

Kaçıranlar için Ferdi Tayfur'un vefatının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Kızı Tuğçe Tayfur'la küs ayrıldığından kızına tepkiler de büyüktü, cenazede resmen olay yaşanmıştı.

AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Kızı Tuğçe Tayfur'la küs ayrıldığından kızına tepkiler de büyüktü, cenazede resmen olay yaşanmıştı.

Kaçıranlar için o anların detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cenazede dikkat çeken detaylardan biri de Ferdi Tayfur'un daha önce kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt'un geçirdiği baygınlık olmuştu.

Cenazede dikkat çeken detaylardan biri de Ferdi Tayfur'un daha önce kendisine böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt'un geçirdiği baygınlık olmuştu.

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Geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un oldukça karışık aile detaylarının arasından büyük oğlu Timur'la tanışma süreci ve geçirdikleri duygusal dönem yeniden ortaya çıktı. İlk ilişkisi evlilik dışı olan Ferdi Tayfur'un Timur adında bir oğlu olmuş, fakat oğluyla doğduktan çok sonra tanışmıştı Ferdi Tayfur.

Geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un oldukça karışık aile detaylarının arasından büyük oğlu Timur'la tanışma süreci ve geçirdikleri duygusal dönem yeniden ortaya çıktı. İlk ilişkisi evlilik dışı olan Ferdi Tayfur'un Timur adında bir oğlu olmuş, fakat oğluyla doğduktan çok sonra tanışmıştı Ferdi Tayfur.

Aile hayatını kısaca özetlersek; ilk resmi evliliğini Zeliha Hanım'la yapan Ferdi Tayfur'un bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı bulunuyor.

Aile hayatını kısaca özetlersek; ilk resmi evliliğini Zeliha Hanım'la yapan Ferdi Tayfur'un bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı bulunuyor.
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Kariyeri yükselişe geçen Ferdi Tayfur, Zeliha Hanım'la evliyken gönlünü Çeşme isimli filmdeki başrol oyuncu Necla Nazır'a kaptırıyor.

Kariyeri yükselişe geçen Ferdi Tayfur, Zeliha Hanım'la evliyken gönlünü Çeşme isimli filmdeki başrol oyuncu Necla Nazır'a kaptırıyor.

Film setinde başlayan aşk 30 yıl sürüyor fakat Necla Nazır ve Ferdi Tayfur hemen kavuşamıyor. Halen Zeliha Hanım'la nikahlı olan Ferdi Tayfur'un üçüncü kızı Tuğçe Tayfur da bu sırada dünyaya geliyor.

Film setinde başlayan aşk 30 yıl sürüyor fakat Necla Nazır ve Ferdi Tayfur hemen kavuşamıyor. Halen Zeliha Hanım'la nikahlı olan Ferdi Tayfur'un üçüncü kızı Tuğçe Tayfur da bu sırada dünyaya geliyor.

Derken Ferdi Tayfur bu sefer de klibinde oynayan Habibe Ümyani Demir'e aşık oluyor. 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı terk eden Tayfur'un bu ilişkiden de senelerdir gözlerden uzak büyüttüğü küçük oğlu Ferdi Taha dünyaya geliyor.

Derken Ferdi Tayfur bu sefer de klibinde oynayan Habibe Ümyani Demir'e aşık oluyor. 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı terk eden Tayfur'un bu ilişkiden de senelerdir gözlerden uzak büyüttüğü küçük oğlu Ferdi Taha dünyaya geliyor.

Tüm çocuklarının içinde büyük oğlu Timur'la tanışma süreci dikkat çekiyor. O dönem manşetlere düşen hikaye tabiri caizse yeri yerinden oynatıyor.

Tüm çocuklarının içinde büyük oğlu Timur'la tanışma süreci dikkat çekiyor. O dönem manşetlere düşen hikaye tabiri caizse yeri yerinden oynatıyor.

Takvim yaprakları 1979 yılını 7 Eylül cuma gününü gösterdiğinde dönemin ünlü magazin gazetesi Hafta Sonu'nda yılın haberi patlatılıyor.

Takvim yaprakları 1979 yılını 7 Eylül cuma gününü gösterdiğinde dönemin ünlü magazin gazetesi Hafta Sonu'nda yılın haberi patlatılıyor.

1963 yılında Konya'da bir genelevde çalışan Fatma Can yeri, koca bir iddia ortaya atarak 'Şu gördüğünüz 13 yaşındaki oğlum Timur'un babası Ferdi Tayfur'dur' diyor.

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Konya' nin Muhacir Pazarı denen semtinde, çökmek üzere olan bir evde, 400 lira kira vererek oturan Fatma Can, Ferdi Tayfur' dan olduğunu iddia ettiği sol gözü sakat olan oğluyla sefil bir hayat yaşıyor, güçlükle geçinebiliyor. Artık çalışacak dermanı kalmadığını söyleyen Fatma Can, Ferdi Tayfur la ilgili iddialarını şöyle sürdürüyor;

Konya' nin Muhacir Pazarı denen semtinde, çökmek üzere olan bir evde, 400 lira kira vererek oturan Fatma Can, Ferdi Tayfur' dan olduğunu iddia ettiği sol gözü sakat olan oğluyla sefil bir hayat yaşıyor, güçlükle geçinebiliyor. Artık çalışacak dermanı kalmadığını söyleyen Fatma Can, Ferdi Tayfur la ilgili iddialarını şöyle sürdürüyor;

1963 yılında, Konya genelevinde çalışıyordum... Ferdi Tayfur'la o zaman tanıştım. O, aynı genelevde çaycılık yapıyordu... Asıl adı, Turhan Bayburt'tu. Kısa zamanda kaynaştık, birbirimizi sevdik. Fakat sonraları, beni her gece dövmeye başladı, ayrıldık. Askere gidip geldikten sonra barışmak istedi. Artık, her gece eve muntazam geliyordu... Beni sevdiğini söylüyor, bir çocuğumuzun olmasını istiyordu. Bende ona Timur'u verdim... Adını beraber koyduk. Bütün bunları inkar edemez. Ferdi, istediği yaşantıyı sürdürsün, karışmam. Ama oğluna sahip çıksın. Hiç olmazsa sakat gözünü tedavi ettirsin.'

Ferdi Tayfur hakkındaki iddialarına, "İnsan, şöhret basamaklarını tırmanınca, geçmişini unutuyor olmalı. Ben kendisinden bir şey beklemiyorum. Sadece yavrumuza elini uzatsın, tedavisini yaptırsın kafi" diyerek devam eden Fatma Can,

Ferdi Tayfur hakkındaki iddialarına, "İnsan, şöhret basamaklarını tırmanınca, geçmişini unutuyor olmalı. Ben kendisinden bir şey beklemiyorum. Sadece yavrumuza elini uzatsın, tedavisini yaptırsın kafi" diyerek devam eden Fatma Can,

'Bugüne kadar hep sustum. Ama şimdi gerekirse onu dava edeceğim. Genelevde çalıştığım sıralarda, bütün kazancımı ona verirdim. Gün oldu bileziklerimi sattım, parasını Ferdi'ye yedirdim... O zaman iyiydim de, şimdi mi kötü oldum? Allah büyük Konya' da 12,5 liraya şarkı söylediği günleri unutmasın' diye de ekliyor.

Hakkında açılan babalık davası sonucunda Timur'un gerçekten de Ferdi Tayfur'un oğlu olduğu ortaya çıkıyor. O dönem hala Zeliha Hanım'la evli, Necla Hanım'la da sevgili olduğu gerçeği işleri daha da karıştırıyor.

Hakkında açılan babalık davası sonucunda Timur'un gerçekten de Ferdi Tayfur'un oğlu olduğu ortaya çıkıyor. O dönem hala Zeliha Hanım'la evli, Necla Hanım'la da sevgili olduğu gerçeği işleri daha da karıştırıyor.

Fakat Ferdi Tayfur oğlu Timur'a sahip çıkıyor. Gözünden ameliyat ettirdiği ilk çocuğununun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Fakat Ferdi Tayfur oğlu Timur'a sahip çıkıyor. Gözünden ameliyat ettirdiği ilk çocuğununun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Seneler geçiyor ve "Ona baba diyebilecek mi?" başlığıyla atılan haberlerin ardından güçlü bir baba oğul ilişkisi kuruluyor. O kadar ki Timur Turanbayburt babasına böbreğini veriyor.

Seneler geçiyor ve "Ona baba diyebilecek mi?" başlığıyla atılan haberlerin ardından güçlü bir baba oğul ilişkisi kuruluyor. O kadar ki Timur Turanbayburt babasına böbreğini veriyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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