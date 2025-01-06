Böbreğini Vermişti: Ferdi Tayfur ve 15 Yıl Sonra Kabul Ettiği Oğlu Timur'un Filmleri Aratmayacak Hikayesi!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Senenin ilk ölümü sanat dünyasını derinden sarstı, cenazede ise birçok olay yaşandı. Dikkat çeken detaylardan biri de büyük oğlu Timur'un fenalaştığı anlardı.

Ferdi Tayfur ve tam 15 yıl sonra kabul edip nüfusuna aldığı oğlunun filmleri aratmayan hikayesi ise yeniden gündeme geldi. Babasına böbreğini veren Timur'un kendisine hasret geçen yılların ardından Ferdi Tayfur'a nasıl kavuştuğunun detaylarını sizler için derledik...