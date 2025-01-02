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Bülent Şakrak'tan Yeni Sevgilisi Burcu Kirman'la Arasındaki Yaş Farkını Eleştirenlere Gibi Sahnesiyle Gönderme

Bülent Şakrak'tan Yeni Sevgilisi Burcu Kirman'la Arasındaki Yaş Farkını Eleştirenlere Gibi Sahnesiyle Gönderme

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.01.2025 - 00:45

2025'in son gününde yeni aşkını cümle aleme ilan edilen Bülent Şakrak, hem hızıyla hem de sevgilisiyle arasındaki yaş farkı sebebiyle dikkat çekmişti. 

Kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la aşk pozunu paylaşan Şakrak'a tepkiler büyürken, ünlü oyuncu durumu tiye alarak idare etmeyi tercih etti. 

EXXEN'in popüler dizisi Gibi'den bir sahne paylaşan Bülent Şakrak kendisini eleştirenlere olay bir göndermede bulundu.

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2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, boşanmanın ardından Esra Akpınar'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Dolu dizgin başlayan Esra Akpınar ve Bülent Şakrak aşkı geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Tüm bağını koparan ikili, bir süredir sessiz sedasız takılıyordu.

Fakat bekar olduğunu zannettiğimiz Bülent Şakrak, 2024'ün son gününde aşk bombasını kendi patlattı!

Fakat bekar olduğunu zannettiğimiz Bülent Şakrak, 2024'ün son gününde aşk bombasını kendi patlattı!

Genç oyuncu Burcu Kirman ile pozunu Instagram hesabında paylaşan Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşaması ise dikkat çekmişti.

Genç oyuncu Burcu Kirman ile pozunu Instagram hesabında paylaşan Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşaması ise dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için 2025'in ilk aşkının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada aradaki yaş farkına gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Şakrak ise her zamanki gibi meseleyi tiye almayı tercih etti.

Sosyal medyada aradaki yaş farkına gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Şakrak ise her zamanki gibi meseleyi tiye almayı tercih etti.

Gibi dizisinden bir sahne paylaşan Bülent Şakrak, paylaşımına Burcu Kirman'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi!

Gibi dizisinden bir sahne paylaşan Bülent Şakrak, paylaşımına Burcu Kirman'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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