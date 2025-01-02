Bu Kaçıncı Saymayı Bıraktık: İhanet Yüzünden Yüz Kere Ayrılan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den Yeni Karar!
Bu Kaçıncı Saymayı Bıraktık: İhanet Yüzünden Yüz Kere Ayrılan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den Yeni Karar!
2016 yılında Duygu Kumarki'yle evlenen İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında ihanet sebebiyle boşanmıştı. Ardından yeni aşklara yelken açan Hacıoğlu, Ocak ayında eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı. Ağustos'ta yeniden ayrılmaya karar verdiklerini duyuran ikilinin yeni yıla beraber girdiği ortaya çıktı.
Buralar iyice arap saçına döndü anlayacağınız! Gelin, ne yaşanmış beraber bakalım!
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Bu ilişki epey karışık, o yüzden müsaadenizle başa sarıyoruz! Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu 2016 yılında Duygu Kumarki ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
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2017'de de Yemin adını verdikleri kızlarını kucağına almışlardı. 3 sene boyunca güllük gülistanlık devam eden ilişki, dördüncü yılına girdiğinde büyük çatırdamalar yaşanmaya başladı.
İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki'yi aldattığı dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. Doğru da çıktı, 2020 yılında kesin olarak boşanmaya karar veren ikilinin ayrılma sebebinin Merve Çağıran'la İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı yasak aşk olduğu öne sürülmüştü.
Derken aradan birkaç sene geçti. İsmail Hacıoğlu'nun duru güzelliğiyle kalbimizi fetheden oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yepyeni bir aşka yelken açtığını maziyi de gömdüğünü duyduk. İkili oldukça mutlu ve neşeli gözüküyordu. Çok da yakışıyorlardı, yalan yok!
Fakat ne olduysa bu ilişki de olaylı bitti. Ani bir kararla İsmail Hacıoğlu'yla tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldıran Gürbüz bir de engel bastı.
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2023 Temmuz'da biten Aslıhan Gürbüz aşkından sonra hızını hiç kaybetmeyen İsmail Hacıoğlu, 2024 Ocak'ta eski eşiyle yeniden barışmaya karar vermişti. Fakat Ağustos'ta yeniden yollarını ayırmaya karar verdiler. Ortak yaşamlarının sona erdiğini ise Duygu Kumarki duyurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde yine ve yeniden başa döndük! 5 aydır ayrı olan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki artık bu kaçıncı saymayı bıraktık fakat aşka bir şans daha vermeye karar verdi.
Hacıoğlu ve Kumarki'nin yeni yılı Kıbrıs'ta bir otelde sarmaş dolaş karşıladığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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