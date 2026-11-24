2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de beklentilerin çok yükseldiğini belirten Montella, alınan sonuçların bu beklentileri karşılamadığını kabul etti. İtalyan teknik adam, turnuvadaki performansı ve ABD ile oynanan son maçı şu ifadelerle değerlendirdi:

'2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'deki futbol tutkusu ve kurulan hayaller nedeniyle beklentiler çok yükselmişti. Beklentilere kıyasla sonuç anlamında çok iyi işler yapamadık, bu doğru. Ancak futbolda nadiren görülen bir şey de yaşandı. 2 maçı tamamen domine ediyorsun, 70 şut çekiyorsun ama 1 gol bile atamıyorsun. Hepsi kaleyi bulan şutlar değil ama 50 kez rakip kaleye ulaşıyorsun. Geriye dönüp baktığımda futbolcular bilinçsizce üzerlerinde biraz fazla sorumluluk hissetmiş olabilirler. Bir şeyler başarmayı çok istiyorlardı.

ABD ile oynadığımız 3. maç sonuç açısından değil ama onurumuz açısından önemliydi. Dünya Kupası'nda oynanan bir maç başka türlü değerlendirilemez. O maçta 3 gol attık. Bazen şans faktörünün de etkili olduğunu anlıyorsun. Ancak futbolda her şey tesadüf değildir. Muhtemelen futbolcular bilinçaltlarında yeterince rahat değillerdi. Sonrasında hem medya hem de ülke içerisindeki ortam açısından her şey biraz çöktü. Futbolcular ağır şekilde ıslıklandı ve kişisel olarak çok sert eleştirilere maruz kaldılar. Oluşturduğumuz o büyülü ortam biraz bozuldu.'