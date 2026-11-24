Montella Türkiye'deki Santrfor Tartışmasına ve Dünya Kupası Sürecine Yanıt Verdi
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A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda Türkiye'deki görev sürecini anlattı. Montella, iki yıl boyunca kendisine defalarca sorulan santrfor tercihine yanıt verirken, 2026 Dünya Kupası'ndaki sonuçlara ve Türkiye'den ayrılışına da değindi. Teknik adamın kullandığı ifadeler, milli takımdaki dönemin perde arkasına dair ayrıntılar içeriyor.
Santrfor tercihinin nedenini anlattı.
Veda şekli Montella'yı duygulandırdı.
Dünya Kupası sonucu beklentilerin altında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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