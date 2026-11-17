UEFA Uluslar Ligi statüsünde A Ligi'ndeki dört grup sonuncusunun en kötü iki takımı doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Çekya bu listeye ilk giren ülke oldu, Türkiye de ikinci olarak onu izledi.

Sırbistan ise averajda önde bittiği için bu kaderden kurtuldu. Grubu puansız tamamlamasına rağmen A Ligi'nde kalma şansını play-out maçlarında arayacak.

A Milli Takım yoluna B Ligi'nde devam edecek. Yeni sezondaki rakipler UEFA'nın yapacağı kurayla belli olacak.