A Milli Takım Küme Düştü: Yunanistan Sırbistan'ı 1-0 Yendi, Türkiye Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne Geriledi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne veda etti. Yunanistan'ın Volos'ta Sırbistan'ı 1-0 yenmesi, Türkiye'nin B Ligi'ne düştüğünü kesinleştirdi. Fransa, Belçika ve İtalya'nın bulunduğu grupta 6 maçta puan alamayan milliler, -11 averajla Çekya'nın ardından düşen ikinci takım oldu. Sırbistan ise averaj üstünlüğü sayesinde A Ligi'nde kalmak için play-out oynayacak.
Volos'ta Masouras'ın 69. dakikadaki golü, Türkiye'nin play-out umudunu bitirdi.
6 maçın 6'sını kaybeden Türkiye, grubu 4 gol atıp 15 gol yiyerek tamamladı.
Çekya'nın ardından A Ligi'ne veda eden ikinci takım olduk.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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